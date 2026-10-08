От София Тимчо Муцунски призова политическите ангажименти да се превърнат в конкретни резултати

934 Снимка: БТА

Коридор 8 е много повече от транспортен маршрут - той е стратегическа европейска връзка между Адриатическо и Черно море и може да засили икономическите и инфраструктурните връзки между Западните Балкани и Европейския съюз. Това заяви министърът на външните работи и външната търговия на Република Северна Македония Тимчо Муцунски на международната министерска конференция за Коридор 8 в София.

По думите му коридорът свързва не само пазари и икономики, но и хора, като има значение и за сигурността и устойчивостта на региона. Според Муцунски променената геополитическа среда налага Европа да разполага с надеждни и диверсифицирани транспортни маршрути. "Коридор 8 не е просто за пътища и железопътни линии. Той е за устойчивост, сигурност и стратегическата свързаност на Европа", посочи министърът, цитиран от БТА

За Република Северна Македония изграждането на Коридор 8 е национален стратегически приоритет. Муцунски заяви, че географското положение на страната между Изтока и Запада може да се превърне в икономическо предимство чрез по-добра транспортна свързаност, по-тясно икономическо сътрудничество и повишаване на регионалната сигурност.

Министърът отбеляза, че споразумението между България и Република Северна Македония за подготовката, изграждането и експлоатацията на трансграничния железопътен тунел е влязло в сила през март тази година. Той определи последните заседания на съвместната комисия между двете държави като положителна стъпка. "Сега е възможността да превърнем този политически ангажимент в конкретни резултати на терен", заяви Муцунски.

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По думите му Северна Македония ще продължи да работи с България, Албания, Европейския съюз и останалите партньори за изграждането на необходимата инфраструктура. Според министъра обхватът на Коридор 8 трябва да бъде по-широк от транспортната инфраструктура. По него могат да се развиват и енергийни връзки, цифрова инфраструктура, търговия, инвестиции, логистика и сътрудничество в областта на сигурността.

Муцунски подчерта, че нито една от държавите по трасето не може да изгради коридора самостоятелно. "Успехът му изисква ангажимент от всички нас. Всяка част от коридора е важна и всеки партньор трябва да изпълни своята част", каза той.

Северна Македония ще бъде домакин на следващата министерска среща за Коридор 8, която ще се проведе в Скопие. Страната възнамерява да продължи работата с по-силен фокус върху изпълнението на проектите и постигането на конкретни резултати.

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