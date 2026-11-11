Ръководителят на ООН по въпросите на климата произнесе встъпителна реч на срещата на върха в Турция, където се водят разговори за ускоряване на прехода към електрификация

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Глобална криза в цените на изкопаемите горива "разпространява инфлацията като рак" по цялата планета - заяви Саймън Стийл, ръководител на отдела по климата към ООН, по време на откриващото пленарно заседание на ключови преговори на ООН за климата, провеждащи се в Турция.

Стийл се присъедини към домакините на COP31 - Турция и Австралия (която ръководи преговорите) - в насърчаването на възобновяемата енергия и поставянето на нова цел за електрификация.

Това се представя като оптимистична алтернатива за свят, който все още е силно зависим от петрола, въглищата и природния газ, съобщава Guardian.

"Хаос, породен от цената на изкопаемите горива"

Войната на САЩ в Иран и блокирането на ключовия за доставките на петрол Ормузки проток, доведоха до поскъпване на горивата по целия свят с 50%, което засили инфлацията и забави икономическия растеж. Стийл заяви пред делегатите, че този "хаос, породен от цената на изкопаемите горива", е "предизвикал глобална ударна вълна, която тежко засяга домакинствата и разпространява инфлацията като раково заболяване".

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Австралийският министър по въпросите на климатичните промени Крис Боуен, който председателства преговорите, заяви в реч, задаваща тона на дискусиите, че макар целта от 1,5°C, заложена в Парижкото споразумение, да бъде надхвърлена, "ние можем да се върнем в правилната посока... ако работим заедно и действаме спешно, със солидарност и решимост". Със стиснати юмруци в последните моменти на речта си, Боуен призова делегатите да покажат на бъдещите поколения, че това поколение е "на нивото на предизвикателството" и да "се изправят пред този момент заедно".

Коалиция с високи амбиции

Страните, които настояват за най-сериозни действия на COP31, подчертаха, че ограничението за покачване на температурата от 1,5°C не може да бъде изоставено и призоваха за ускорени стъпки за осигуряване на финансиране за регионите, най-уязвими от климатичните въздействия.

Така наречената коалиция с високи амбиции заяви, че има 20 страни членки, които настояват за значителен напредък по климатичната политика в Анталия. "Това ограничение е в сериозна опасност, но превишаването никога не трябва да се превръща в извинение за бездействие, всяка частица от градуса е от значение", каза Джес Гаспър, министър на околната среда на Маршаловите острови. "Трябва да ограничим превишаването и да се върнем към безопасна температура възможно най-бързо."

Гаспър каза, че са били необходими осем години, за да се получи международно финансиране за изграждането на единна морска стена, която да помогне за защитата на Маршаловите острови, тихоокеанска островна държава, остро застрашена от покачването на морското равнище. "Този ​​пример показва, че се нуждаем от тези средства, за да се адаптираме", каза той. "Отказвам да приема, че хората са принудени да напускат домовете си, само защото светът не предприема действия."

Импулс в полза на електрификацията

Преговорите започнаха без спорове за дневния ред, което мнозина сметнаха за добър знак. Сред делегатите имаше увереност, че окончателното решение от COP31 ще включва препратка към нова доброволна цел за електрификация - инициатива, подкрепяна от страната домакин Турция и от председателя на преговорите Австралия.

Боуен заяви, че е разговарял с държави от цял ​​свят, представени на преговорите, и че сред тях съществува "огромен импулс" в полза на електрификацията. По думите му целта е делът на електроенергията в крайното енергийно потребление да се увеличи от сегашната една пета до една трета през следващите десет години.

Д-р Фатих Бирол, изпълнителен директор на Международната агенция по енергетика, отбеляза: "Разговарях с много правителства и виждам, че сред редица държави има силно желание да станат част от това историческо решение [в Анталия]." Пред вестник Guardian той заяви: "Важното е, че навлизаме в ерата на електричеството, а тази цел [за електрификация] би придала допълнителен тласък на този процес."

На срещата на върха за климата през 2023 г. държавите се споразумяха да утроят капацитета за възобновяема енергия до 2030 г. Бирол посочи, че ако страните подкрепят целта за електрификация до 2035 г., това ще изпрати "недвусмислен сигнал към пазарите" и ще създаде възможност за увеличаване на производството на електроенергия както от възобновяеми източници, така и от ядрена енергия.

Стартът на COP 31

В понеделник, при засилени мерки за сигурност по време на откриващото пленарно заседание, делегати от близо 200 държави изгледаха въздействащ кратък филм с кадри на пожари, наводнения и бури, в който се отправя посланието: "Време е отново да се свържем с планетата, от която сме се отчуждили".

От Турция съобщиха, че очакват 100 000 посетители, включително национални делегации и най-малко 95 държавни глави, които да вземат участие в двуседмичните преговори. За сряда и четвъртък е предвидена среща на световните лидери. Преговорите обаче са подложени на засилен натиск за постигане на реални резултати, на фона на нарастващото недоволство от изключително бавния напредък.

Преговорите започват в момент, когато в тропическия Тихи океан се развива историческо явление "Ел Ниньо", и само месеци след като срутване на ледник предизвика катастрофални наводнения в Непал и Тибет - събития, които заличиха цели села, отнеха живота на най-малко 1459 души, а хиляди други все още са в неизвестност. Тази година климатолози потвърдиха, че глобалното повишаване на температурите ще достигне поне 1,8°C - надхвърляйки целта от 1,5°C, към която държавите се ангажираха да се стремят по време на преговорите в Париж през 2015 г.

Миналата седмица Йохан Рокстрьом, директор на Потсдамския институт за изследване на въздействието върху климата, заяви пред Guardian, че макар все още да вярва в преговорния процес, "фактът, че глобалното затопляне се ускорява, че неизбежно ще надхвърлим границата от 1,5°C в рамките на три до пет години, че критичните прагове на климатичната система наближават бързо... и че всичко това се случва в рамките на Парижкото споразумение, не може да се разглежда по друг начин, освен като глобален провал".

В свое изявление генералният секретар на ООН Антониу Гутериш призова световните лидери "да подходят сериозно, като намалят емисиите по-бързо, ускорят справедливия преход от изкопаеми горива и осигурят финансирането и защитата, от които се нуждаят уязвимите държави". Стийл също отбеляза: "Спешността на настоящия момент трябва да ни движи напред. Глобалното затопляне вече нанася тежки щети на планетата", като добави, че именно уязвимите общности плащат цената, а разочарованието от липсата на справедливост е осезаемо.

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