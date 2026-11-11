По-силният износ и увеличените държавни разходи ускоряват възстановяването, но експертите предупреждават за дългосрочен недостиг на бюджетни приходи.

229 Снимка: БТА

Германската икономика се възстановява по-бързо от очакваното след сътресенията на енергийните пазари, предизвикани от войната в Иран. Затова Съветът на икономическите експерти на Германия, известен като "икономическите мъдреци", повиши значително прогнозата си за икономическия растеж на страната. Това съобщи председателят на съвета Моника Шницер, цитирана от Ройтерс.

"Наблюдаваме ясно изразено оживление на икономиката, подкрепено от изненадващо силния износ и високите държавни разходи", заяви Шницер при представянето на годишния доклад на експертите пред канцлера Фридрих Мерц. Тя не посочи конкретните параметри на актуализираната прогноза, пише БТА.

Мерц уточни, че очакванията за растежа са повишени до около 1%. По думите му положителната тенденция се очаква да се запази и през следващата година, което е добър сигнал както за домакинствата, така и за бизнеса. "Предвид многобройните кризи, пред които е изправена Германия, не бяхме сигурни, че ще успеем да постигнем подобен резултат", коментира канцлерът.

На фона на рекордните инвестиции в инфраструктура и отбрана Мерц обеща и структурни реформи, които да гарантират устойчивостта на публичните финанси. Сред планираните промени е и реформа на пенсионната система.

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Шницер обаче предупреди, че според анализа на експертния съвет приходите, заложени от федералното правителство, няма да са достатъчни, за да покрият предвидените разходи в дългосрочен план.

Ограничаването на зависимостта от финансиране чрез нов дълг ще изисква трудни решения, подчерта тя. Сравнително доброто състояние на икономиката не променя съществено този проблем. Мерц заяви, че правителството е наясно с финансовите предизвикателства и ще направи всичко необходимо, за да запази възможно най-високия кредитен рейтинг на Германия - ААА.

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