Мерките няма да се прилагат за някои ключови продукти, сред които полупроводници, автомобили, стомана и алуминий

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САЩ обявиха нов набор от мита за 14 търговски партньори, сред които Китай, Европейският съюз, Япония и Индия, в пореден ход на президента Доналд Тръмп за засилване на тарифната политика. Новите налози върху вноса са насочени към икономики, за които Вашингтон твърди, че поддържат структурен свръхкапацитет в промишленото производство, който вреди на американската търговия и конкурентоспособността на местните компании, съобщи CNBC.

Най-високата ставка е предвидена за Китай - до 40%, следван от Виетнам с до 35%. За останалите засегнати държави тарифите са 20% или 25%, като реалното им ниво в някои случаи ще бъде по-ниско заради ограниченията, договорени в рамките на търговски споразумения с администрацията на Тръмп, предаде BBC.

Тарифите са обосновани с разследване, проведено на основание раздел 301 от Закона за търговията от 1974 г., който дава на Вашингтон възможност да предприема действия срещу чуждестранни практики, смятани за несправедливи или вредни за американската търговия. В списъка на засегнатите са още Бангладеш, Камбоджа, Индонезия, Южна Корея, Малайзия, Сингапур, Швейцария, Тайван, Тайланд и Виетнам.

За Китай и Виетнам американската администрация е преценила, че са оправдани по-високи ставки - съответно до 40% и 35%, но засега предлага нови мита от 20%. За ЕС, Япония и Южна Корея налозите няма да надхвърлят договорените в рамките на търговските споразумения нива от 15%. В някои случаи новите тарифи ще заменят вече действащи налози, включително тези, въведени през юли заради обвиненията за недостатъчни мерки срещу принудителния труд.

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Мерките няма да се прилагат за някои ключови продукти, сред които полупроводници, автомобили, стомана и алуминий, които вече са обект на отделни тарифни режими. Изключения ще има и за други стоки, освободени от мита през последните месеци, включително определени енергийни и хранителни продукти.

Тарифите няма да влязат в сила веднага. Предстоят допълнителни изслушвания и период за публични коментари, като американски представител посочи, че прилагането им вероятно няма да започне преди януари 2027 г.

Тръмп многократно заплашваше или въвеждаше мита през втория си мандат, аргументирайки политиката с необходимостта да стимулира американското производство и да създава работни места. Икономисти обаче предупреждават, че импортните налози могат да повишат инфлацията, да оскъпят стоките за потребителите и да забавят международната търговия.

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