Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

САЩ и Китай са удължили търговското примирие, за да запазят по-ниските мита за по-дълъг период и да гарантират продължаването на доставките на редкоземни метали, съобщи американският министър на финансите Скот Бесент.

САЩ

Той говори пред Fox News в момент, когато китайският президент Си Дзинпин пристигна във Вашингтон за държавно посещение, което ще продължи до петък, предава CNBC.

Си Дзинпин и президентът на САЩ Доналд Тръмп се договориха за едногодишно търговско примирие по време на срещата си в Южна Корея през октомври миналата година. Споразумението трябваше да изтече през ноември, но сега ще бъде удължено до 10 януари, заяви Бесент. Той добави, че Пекин трябва да изпълни още няколко ангажимента по договореностите.

Преди срещата на върха тази седмица много анализатори очакваха търговското примирие да бъде удължено с 6 месеца или повече.

САЩ и Китай трябва да обсъждат различията си по търговските въпроси на основата на взаимната изгода, без да налагат активно ограничения, заяви Дун Шаопън, старши изследовател в Китайския народен университет. Според него търговското примирие може да бъде постепенно подобрявано и продължавано.

Китайските държавни медии не съобщиха веднага за коментарите на Бесент относно удължаването на търговското примирие.

Петролът поскъпва, търговското примирие между ЕС и САЩ раздвижи пазарите
Виж още Петролът поскъпва, търговското примирие между ЕС и САЩ раздвижи пазарите

"Двумесечното удължаване подсказва за мен, че САЩ не са удовлетворени от предложенията на Китай и искат да запазят натиска, като допълнителен бонус е по-голямата вероятност Си да участва в срещата на Г-20 в Маями", заяви Скот Кенеди от базирания в САЩ мозъчен тръст Център за стратегически и международни изследвания.

Тръмп посети Пекин през май. Двамата лидери могат да се срещнат и в рамките на срещата на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Шънджън през ноември, както и на срещата на върха на Г-20 в Маями през декември.

Председателят на Европейската търговска камара в Китай Йенс Ескелунд обаче посочи, че самото удължаване на търговското примирие не решава проблемите, пред които са изправени компаниите. Сред тях е липсата на стандартизиран подход при кандидатстването за лицензи за износ на редкоземни метали.

В официално съобщение след пристигането си Си Дзинпин заяви, че е уверен, че посещението ще доведе до "плодотворни резултати" и за двете страни. Той посочи, че САЩ и Китай трябва да бъдат партньори, а не съперници, и да работят за изграждането на стабилни отношения, в които конкуренцията и различията да бъдат управлявани. В съобщението не се споменават митата, редкоземните метали или изкуственият интелект.

Китай обяви, че ще купи 200 самолета Boeing, иска удължаване на търговското примирие със САЩ
Виж още Китай обяви, че ще купи 200 самолета Boeing, иска удължаване на търговското примирие със САЩ

Кадри, излъчени от китайската държавна телевизия, показаха как президентът на САЩ Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп посрещат Си Дзинпин и съпругата му Пън Лиюен до китайския президентски самолет. Видеото не показа ръкостискане между американския и китайския лидер. Акцентът беше върху Си и съпругата му, които се ръкуваха с 2 деца, поднасящи им букети. След посрещането на Си Тръмп заяви пред журналисти, че ще обсъди с китайския президент войната в Иран, както и "много други теми".

Преди пристигането на Си в САЩ Бесент се срещна в Ню Йорк с китайския вицепремиер Хъ Лифън. По думите на американския финансов министър двамата са обсъдили създаването на система за предупреждение при инциденти, свързани с изкуствения интелект.

Ръководители на големи американски технологични компании планират да присъстват на официалната вечеря на срещата на върха в четвъртък, но не се очаква техни китайски колеги да участват.

Членът на Постоянния комитет на Политбюро Цай Ци и китайският външен министър Ван И придружават Си Дзинпин по време на посещението му, съобщиха китайските държавни медии.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката Днес
Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката
33680
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4383
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10114
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1486
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2340
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5467
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2286
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3781
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1489
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
431