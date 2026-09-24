Вашингтон и Пекин запазват по-ниските мита и продължават договореностите за доставките на редкоземни метали, но според американската страна Китай трябва да изпълни още ангажименти

188 Снимка: AP/БТА

САЩ и Китай са удължили търговското примирие, за да запазят по-ниските мита за по-дълъг период и да гарантират продължаването на доставките на редкоземни метали, съобщи американският министър на финансите Скот Бесент.

Той говори пред Fox News в момент, когато китайският президент Си Дзинпин пристигна във Вашингтон за държавно посещение, което ще продължи до петък, предава CNBC.

Си Дзинпин и президентът на САЩ Доналд Тръмп се договориха за едногодишно търговско примирие по време на срещата си в Южна Корея през октомври миналата година. Споразумението трябваше да изтече през ноември, но сега ще бъде удължено до 10 януари, заяви Бесент. Той добави, че Пекин трябва да изпълни още няколко ангажимента по договореностите.

Преди срещата на върха тази седмица много анализатори очакваха търговското примирие да бъде удължено с 6 месеца или повече.

САЩ и Китай трябва да обсъждат различията си по търговските въпроси на основата на взаимната изгода, без да налагат активно ограничения, заяви Дун Шаопън, старши изследовател в Китайския народен университет. Според него търговското примирие може да бъде постепенно подобрявано и продължавано.

Какво движи бизнеса днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Китайските държавни медии не съобщиха веднага за коментарите на Бесент относно удължаването на търговското примирие.

"Двумесечното удължаване подсказва за мен, че САЩ не са удовлетворени от предложенията на Китай и искат да запазят натиска, като допълнителен бонус е по-голямата вероятност Си да участва в срещата на Г-20 в Маями", заяви Скот Кенеди от базирания в САЩ мозъчен тръст Център за стратегически и международни изследвания.

Тръмп посети Пекин през май. Двамата лидери могат да се срещнат и в рамките на срещата на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Шънджън през ноември, както и на срещата на върха на Г-20 в Маями през декември.

Председателят на Европейската търговска камара в Китай Йенс Ескелунд обаче посочи, че самото удължаване на търговското примирие не решава проблемите, пред които са изправени компаниите. Сред тях е липсата на стандартизиран подход при кандидатстването за лицензи за износ на редкоземни метали.

В официално съобщение след пристигането си Си Дзинпин заяви, че е уверен, че посещението ще доведе до "плодотворни резултати" и за двете страни. Той посочи, че САЩ и Китай трябва да бъдат партньори, а не съперници, и да работят за изграждането на стабилни отношения, в които конкуренцията и различията да бъдат управлявани. В съобщението не се споменават митата, редкоземните метали или изкуственият интелект.

Кадри, излъчени от китайската държавна телевизия, показаха как президентът на САЩ Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп посрещат Си Дзинпин и съпругата му Пън Лиюен до китайския президентски самолет. Видеото не показа ръкостискане между американския и китайския лидер. Акцентът беше върху Си и съпругата му, които се ръкуваха с 2 деца, поднасящи им букети. След посрещането на Си Тръмп заяви пред журналисти, че ще обсъди с китайския президент войната в Иран, както и "много други теми".

Преди пристигането на Си в САЩ Бесент се срещна в Ню Йорк с китайския вицепремиер Хъ Лифън. По думите на американския финансов министър двамата са обсъдили създаването на система за предупреждение при инциденти, свързани с изкуствения интелект.

Ръководители на големи американски технологични компании планират да присъстват на официалната вечеря на срещата на върха в четвъртък, но не се очаква техни китайски колеги да участват.

Членът на Постоянния комитет на Политбюро Цай Ци и китайският външен министър Ван И придружават Си Дзинпин по време на посещението му, съобщиха китайските държавни медии.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.