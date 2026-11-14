208 Снимка: AP/Ng Han Guan/БТА

Съединените щати и Китай проведоха консултации по търговски въпроси само няколко дни преди планираната среща между лидерите им – Доналд Тръмп и Си Дзинпин, предаде ДПА.

Първата в историята среща на съвместния търговски съвет се състоя в петък чрез видеоконферентна връзка, съобщи днес китайското министерство на търговията.

Обсъдени бяха възможни намаления на митата на стойност 30 милиарда долара, търговията със селскостопански продукти и други теми, посочи министерството, като описа разговора като "откровена, задълбочена и конструктивна" среща, съобщи БТА.

Конкретните резултати от заседанието на търговския съвет все още не са известни.

Двустранният търговски механизъм беше договорен за първи път през май по време на срещата на върха между Доналд Тръмп и Си Дзинпин в Пекин и беше доуточнен на последвалата среща във Вашингтон през септември.

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Според Белия дом двамата лидери ще се срещнат отново в четвъртък в рамките на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Шънджън. За първи път е предвидена и тристранна среща с руския президент Владимир Путин.

Намерението за тристранна среща на върха между Доналд Тръмп, Си Дзинпин и Владимир Путин потвърди вчера Белият дом. А днес го потвърдиха и от Кремъл.

Тристранната среща на върха между президентите на Русия, Китай и САЩ, Владимир Путин, Си Дзинпин и Доналд Тръмп, ще се състои в четвъртък в Шънджън, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

"Постигнато е споразумение за провеждането на 19 ноември на тристранна среща между президентите Путин, Си Дзинпин и Тръмп. Тази среща ще се състои в Шънджън в кулоарите на срещата на върха на (форума Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество) АТИС", посочи Песков.

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