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САЩ са близо до постигане на дългоочакваното търговско споразумение с Индия, заяви американският държавен секретар Марко Рубио пред репортери в Мумбай днес, преди преговорите с индийския си колега Субраманям Джайшанкар, предаде ДПА.

Търговската война

"Мисля, че остават само няколко въпроса за довършване, така че смятам, че това ще се случи скоро", каза Рубио, без обаче да посочи подробности.

Коментирайки големия внос на руски петрол в Индия, Рубио подчерта, че САЩ са доволни, че Индия, най-многолюдната страна в света, отбелязва "значителен напредък" в усилията си за разширяване на източниците си на петрол. Не е лесно това да се постигне за една нощ, заяви той.

Индия, която поддържа добри отношения и с Русия, е ключов стратегически партньор за САЩ. Отношенията обаче бяха сериозно обтегнати, когато американският президент Доналд Тръмп наложи наказателни мита върху Индия. През февруари Тръмп отмени митата на стойност милиарди долари, които имаха за цел косвено да отслабят петролната търговия на Русия.

Преговорите между Вашингтон и Делхи по търговско споразумение са в застой от месеци. Рамката за временно споразумение, договорена от двете страни, включва намаляване на допълнителните американски вносни мита върху индийските стоки.

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По време на срещата си с Джайшанкар в Мумбай Рубио заяви, че очаква засилената търговия с енергия със САЩ да "може да изиграе трансформираща роля в диверсифицирането на веригите за доставки на Индия, като същевременно задоволи значителното потребителско търсене в страната".

Той също така похвали неотдавнашния напредък в двустранното сътрудничество в областта на отбраната и използването на ядрената енергия за мирни цели.

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