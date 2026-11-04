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Около 40 големи предприятия в страната ще останат задължени да изготвят отчети за устойчивостта, след като бъдат повишени критериите за това. Това предвиждат промени в Закона за счетоводството, одобрени от правителството днес.

Занапред изискването ще важи само за компании, които едновременно имат нетни приходи от продажби от поне 450 млн. евро и средно 1000 служители през отчетния период. В момента задължението обхваща предприятия с приходи над 50 млн. евро и персонал от над 500 души. Така броят на засегнатите компании ще намалее от около 650 до приблизително 40.

И през 2026 г. предприятията, които не покриват новите, по-високи критерии, няма да трябва да подават отчети за устойчивостта. Основната цел на промените е да се намали административната тежест за бизнеса и българското законодателство да се приведе в съответствие с европейските изисквания.

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Законопроектът предвижда и промени в правилата за отчитане на устойчивостта от предприятия от трети държави, като се уточнява как се определят техните нетни приходи от продажби. Въвежда се и законово определение за "средна численост на персонала за отчетния период", което ще се използва за счетоводни цели.

С промените се удължава и срокът за приемане на Национален счетоводен стандарт за отчитането на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на фондовете, които извършват плащания по Кодекса за социално осигуряване.

Всички стойности, посочени в закона, се актуализират и се изразяват в евро. Променят се и размерите на глобите и имуществените санкции, така че те да запазят превантивния и наказателния си ефект.

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