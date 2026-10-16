Руският министър на финансите Антон Силуанов участва в четвъртък в срещата на финансовите министри и управителите на централните банки от Г-20 в Банкок

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Силуанов и заместник-управителят на Руската централна банка Елизавета Данилова са посочени като представители на Русия в срещите, провеждани в рамките на годишните заседания на Международния валутен фонд и Световната банка в столицата на Тайланд. Според запознат с въпроса източник Силуанов е присъствал на заседанието, предаде CNBC.

По схемата за разположението на участниците руската делегация е била настанена между представителите на Южна Корея и Обединените арабски емирства.

Германският финансов министър Ларс Клингбайл също е участвал в срещата. На предишното заседание на финансовите министри от Г-20 през август в Ашвил, щата Северна Каролина, той заяви пред Силуанов, че Москва трябва да прекрати войната, и отказа да позира за обща снимка с него. В крайна сметка традиционната групова снимка беше направена без руската делегация след възражения от европейски представители.

Клингбайл продължава да се противопоставя на американските усилия за връщане на Русия на международната сцена. След заседанието в четвъртък той заяви, че няма да приеме Москва да се завърне като обикновен член на Г-20 и отново да заеме мястото си на масата за преговори, сякаш нищо не се е случило. "Няма да се преструваме, че Русия сега се завръща като нормален член на Г-20 и просто отново заема мястото си на масата — не и с мен, нито с останалите европейци", каза германският министър.

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Присъствието на Русия на срещата показва докъде САЩ могат да стигнат в смекчаването на натиска върху Москва, без да влязат в конфликт с европейските си съюзници. Вашингтон, който пое председателството на Г-20 тази година, отново допусна руския финансов министър до разговорите след години на международна изолация заради войната в Украйна.

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп предложи и временно облекчаване на санкциите върху вноса на руски дизел до април. Инициативата предизвика критики от украинския президент Володимир Зеленски и европейски съюзници на САЩ.

Европейският комисар по икономиката Валдис Домбровскис заяви пред CNBC в сряда, че "сега не е моментът за облекчаване на санкциите срещу Русия".

След срещите в четвъртък австралийският финансов министър Джим Чалмърс коментира, че затварянето на Ормузкия проток от Иран и атаките срещу търговски кораби "трябва да бъдат прекратени". По думите му последиците от тези действия се утежняват от "непровокираната и неоправдана война на Русия в Украйна". Австралия призовава Москва да прекрати войната и да зачита суверенитета на Украйна.

Финансовите министри и ръководителите на централните банки приключиха срещата без общо заключително комюнике. Това подчертава продължаващите разногласия между участниците по въпросите за конфликта в Близкия изток, търговските дисбаланси и войната на Русия срещу Украйна.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт, който обичайно председателства тези разговори, пропусна срещите, за да остане във Вашингтон.

Заседанието в Ашвил през август също завърши без общо комюнике, след като Китай възрази срещу формулировки по няколко теми, сред които мерките за ограничаване на прекомерните търговски излишъци в световен мащаб. Вместо общ документ САЩ публикуваха изявление от името на председателството, подкрепено от всички присъствали членове с изключение на Китай. Тогава Бесънт определи Пекин като "страната, която се противопостави".

Срещата в Банкок можеше да постави основите на по-добра координация по редица глобални проблеми, включително енергийните затруднения, породени от конфликта в Близкия изток, и опасенията за рекордните равнища на публичния дълг в развитите икономики. Лидерите на страните от Г-20 се очаква да се съберат на следващата среща на върха в Маями през декември.

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