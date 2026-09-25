Румен Радев: Искам да видя, че изнасяме продукция с добавена стойност
Премиерът откри нов завод за слънчогледово олио за над 20 млн. евро в Добрич
Българското земеделие има потенциал да се превърне в иновативен и развиващ се сектор, а преработващата промишленост в страната може да се конкурира с най-силните компании в света и дори да ги изпреварва. Това заяви министър-председателят Румен Радев при откриването на нов завод за преработка на слънчоглед и производство на слънчогледово олио и шрот в Добрич.
Кабинетът "Радев"
Инвестицията в предприятието е за над 20 млн. евро, като се очаква да бъдат разкрити 60 работни места. На официалното откриване присъства и министърът на земеделието и храните Пламен Абровски.
Радев подчерта, че сред основните цели на правителството е в България да се увеличава броят на производствените и преработващите предприятия. Според него страната трябва постепенно да се отдалечава от модела, при който основно изнася суровини и непреработена земеделска продукция.
"Искам да видя повече преработващи предприятия. Искам да видя, че изнасяме не само зърно и слънчоглед, а и готова продукция с добавена стойност, както и тя да остава тук, в България", заяви министър-председателят.
По думите му развитието на преработващата промишленост е част от възможността българското земеделие да се развива с по-висока производителност и добавена стойност, вместо страната да разчита основно на износ на суровини.