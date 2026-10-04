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Рекордните 7,4 милиона души посетиха тазгодишното издание на "Октоберфест" в Мюнхен, съобщиха градските власти, цитирани от ДПА и БТА. Така беше подобрено предишното върхово постижение от 7,2 милиона посетители, отчетено през 2023 година.

"Това превръща "Визн" (баварското наименование на фестивала - бел. ред.) през 2026 г. в най-посещаваното издание в дългата история на фестивала", заяви директорът на "Октоберфест" Кристиан Шарпф, използвайки местното название на празника.

По-големият брой посетители беше съпътстван и от увеличение на продажбите. По време на фестивала бяха изпити общо 6,7 милиона литра бира – с 2,7 на сто повече спрямо 2025 г., когато потреблението достигна 6,5 милиона литра.

Търговците на храни отчетоха ръст на продажбите с между 2 и 3 на сто, подпомогнат и от по-голямото търсене на традиционно печено пиле.

Историческата част на фестивала – "Ойде Визн" (Oide Wiesn), която пресъздава облика на "Октоберфест" отпреди около век, е била посетена от 447 000 души.

Рекордно високи цени на Октоберфест
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Сто деветдесет и първото издание на "Октоберфест" беше открито на 19 септември, когато новият кмет на Мюнхен Доминик Краузе отвори първото бирено буре само с два удара и произнесе традиционния възглас "O’zapft is" ("Отворено е"). Преди началото на фестивала организаторите очакваха около 6 милиона посетители, или с 1,4 милиона по-малко от окончателно отчетения брой.

За тазгодишното издание цената на еднолитрова халба бира беше между 14,80 и 15,90 евро спрямо диапазон от 14,50 до 15,80 евро през 2025 година. По-рано тази година предложение за въвеждане на входна такса предизвика обществена дискусия . Поддръжниците му смятаха, че разходите за организирането на празника не трябва да се покриват предимно чрез цената на бирата, но ръководството на Мюнхен отхвърли идеята с аргумента, че фестивалът трябва да остане свободно достъпен.

Мерките за сигурност тази година включваха камери с изкуствен интелект за наблюдение на движението на тълпите, забрана за ножове, дронове и употреба на канабис, проверки на багажа и присъствието на около 600 полицаи. През първия ден посетители на един от атракционите останаха да висят с главите надолу за около пет минути , но при инцидента нямаше пострадали.

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