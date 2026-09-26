Частни компании ще могат да финансират и управляват обществени проекти до 35 години, но държавата първо ще трябва да докаже, че моделът е по-изгоден от публичното финансиране

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Кабинетът "Радев" обяви намерения да върне отделната законова рамка за публично-частните партньорства (ПЧП), след като специалният закон в тази област беше отменен през 2017 г. Новият проект предвижда частна компания да може да финансира обществен проект, да поеме оперативния риск и да участва в управлението му за срок от 10 до 35 години, докато държавата или общината плаща според предварително договорени показатели за наличност и качество.

Ако инвеститорът изпадне в сериозни затруднения, финансиращата го банка ще може временно да поеме правата му или да предложи негов заместник. В същото време, ако частна компания сама предложи на държавата идея за проект, това няма автоматично да ѝ даде право да го получи. Това са част от най-съществените механизми в проекта на нов Закон за публично-частното партньорство, публикуван в началото на септември от Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията за обществено обсъждане.

България вече е имала специален закон за ПЧП

Новата законова рамка не е първият опит на българското правителство да уреди публично-частните партньорства със самостоятелен закон.

Такъв закон беше приет през 2012 г. и влезе в сила от началото на 2013 г. Той уреждаше дългосрочното сътрудничество между публичен и частен партньор, включително участието на частния сектор във финансирането, изграждането, поддържането и управлението на обекти и услуги от обществен интерес.

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Законът обаче така и не доведе до значителен брой проекти. През 2014 г. правителството на Орешарски предложи неговата отмяна с аргумента, че режимът е прекалено сложен и на практика не работи. Окончателно той беше отменен с новия Закон за концесиите, като отмяната влезе в сила от 2 януари 2018 г.

Това не означава, че ПЧП изчезна от българското законодателство. След отмяната на специалния закон публично-частното партньорство беше уредено основно чрез концесионната рамка. Сега кабинетът "Радев" предлага отново да има отделен, хоризонтален закон, който да обхваща целия жизнен цикъл на ПЧП - от подготовката и оценката на проектите до избора на частен партньор, финансирането, експлоатацията, контрола и прекратяването на договора.

Кабинетът обяснява предложението с ограничения публичен ресурс и с необходимостта да има единна рамка за подобни проекти. Според оценката на въздействието през 2019-2023 г. в България са реализирани ПЧП проекти за около €880 млн., докато в Гърция за същия период стойността им е €2,31 млрд.

Първо ще се проверява дали ПЧП е по-изгодно от държавното финансиране

Новият модел няма да позволява на държавата просто да реши, че даден проект ще бъде даден на частен инвеститор. За всеки проект публичният партньор ще трябва да направи предварителна оценка дали ПЧП е по-ефективно от реализацията му само с публични средства.

Анализът трябва да обхваща целия жизнен цикъл на проекта - разходите, очакваните ползи, разпределението на рисковете, отражението върху бюджета, социално-икономическите ефекти и времето за изпълнение. Задължително ще се прави и сравнителен модел, който показва какви биха били разходите, рисковете, срокът и резултатите, ако проектът се реализира изцяло с публични средства.

Идеята е ПЧП да бъде избрано само когато има по-добра икономическа и финансова ефективност от алтернативните модели. Проектът трябва също да е насочен към обществен интерес, да съответства на приетите национални, регионални или секторни стратегии, да спазва правилата за държавните помощи, да няма фискални пречки и да не създава риск за националната сигурност.

В оценката на въздействието този подход е описан чрез международно използваните инструменти Value for Money Analysis и Public Sector Comparator - тоест държавата ще трябва предварително да сравни дали частният модел действително носи по-добра стойност спрямо публичното финансиране.

Частният бизнес също ще може да предлага проекти

Инициативата за ПЧП няма да е само на държавата или общината. Потенциален частен партньор също ще може да внесе предложение в Министерството на икономиката.

То трябва да съдържа описание на проекта, предварителен финансов модел, правен анализ на собствеността, предложение за разпределение на рисковете и данни за разходите, ползите и социално-икономическите ефекти.

Тук обаче е заложена важна защита срещу пряко договаряне. Самото предложение от частна компания няма да ѝ дава право да получи проекта, предимство пред останалите кандидати или друго изключително право. Ако проектът бъде одобрен като ПЧП, следва отделна процедура за избор на частен партньор.

Междуведомствен съвет ще филтрира проектите

Законопроектът предвижда създаването на Междуведомствен съвет за публично-частни партньорства към Министерския съвет. Именно той ще определя с мотивирано решение кои проекти ще се реализират по новия закон.

Съветът ще се председателства от заместник министър-председателя и министър на икономиката, инвестициите и индустрията. В него ще участват министрите на иновациите и дигиталната трансформация, финансите, транспорта и съобщенията, регионалното развитие, околната среда, земеделието, енергетиката, образованието, културата и младежта и спорта. Решението за определяне на проект като ПЧП ще се приема с мнозинство от 2/3 от общия брой членове. Към съвета ще има секретариат в администрацията на Министерския съвет.

Паралелно с него в Министерството на икономиката ще бъде създадено Специализирано звено за ПЧП. В него ще участват представители на редица ведомства и институции, сред които Министерството на финансите, Министерството на регионалното развитие, Министерството на отбраната, Министерството на околната среда, Министерството на иновациите, Българската агенция за инвестиции, Агенцията за обществени поръчки и Националното сдружение на общините. Звеното ще проверява документите, ще анализира разпределението на риска, собствеността, държавните помощи и националната сигурност и ще подготвя проектите за съвета.

По законопроекта тази работа, включително изпращането на проекта до финансовия министър и внасянето му за одобрение от съвета при положително становище, трябва да се извършва в срок до 60 дни от постъпването на заявлението. Финансовият министър ще има до 45 дни, за да даде становище дали са спазени фискалните правила и ограниченията по Закона за публичните финанси. При отрицателно становище звеното предлага проектът да бъде отхвърлен.

ПЧП няма да замени обществените поръчки и концесиите

Новият закон няма да изземе ролята нито на Закона за обществените поръчки, нито на Закона за концесиите. И двата режима са изрично извън обхвата на новата рамка.

Ако съветът установи, че даден проект всъщност трябва да бъде реализиран чрез обществена поръчка или концесия, той няма да бъде определен като ПЧП. Предложението може да бъде препратено към компетентния орган по съответния закон.

След като даден проект бъде одобрен като ПЧП, публичният партньор открива отделна процедура за избор на частен партньор. Тя трябва да спазва принципите на равнопоставеност, недискриминация, свободна конкуренция, пропорционалност, публичност и прозрачност.

Договорът ще е за минимум 10 и максимум 35 години

Самият договор за ПЧП ще бъде със срок не по-кратък от 10 години и не по-дълъг от 35 години. В него ще бъдат описани проектът и дейностите, показателите за резултат и качество, финансовият модел, плащанията, индексацията, разпределението на рисковете, контролът, гаранциите и условията за прекратяване.

Договорът ще трябва да определя и какво се случва с активите и правата след края му. При прекратяване частният партньор предава на публичната страна вещите и правата, предоставени от публичния партньор, както и придобитите или възникнали при изпълнението на проекта, съгласно условията на договора.

Промените в договора ще бъдат ограничени. Не се допуска изменение, което съществено променя характера на проекта, нарушава конкуренцията, дава необосновано икономическо предимство на частния партньор или заобикаля закона.

Има възможност обаче да се възстанови икономическият баланс на договора при определени непредвидени обстоятелства - например промени в законодателството или регулаторни актове, непреодолима сила, унищожаване на обекта или възникване на опасност за националната сигурност, околната среда, човешкото здраве или обществения ред. Ако се налага промяна на срока, тя може да бъде с не повече от 1/3 от първоначално договорения срок.

Важно е и друго: при нормално изтичане на договора държавата няма да е длъжна да доплаща на частния партньор, за да достигне предварително определена норма на възвръщаемост.

Държавата и бизнесът могат да направят обща компания

Законопроектът допуска ПЧП да се реализира чрез отделно проектно дружество, създадено специално за конкретния проект.

Предвижда се и втори вариант - институционално ПЧП. При него държавата, община или публично предприятие могат да участват заедно с един или повече частни партньори в общо търговско дружество, наречено "предприятие за ПЧП".

Държавата и общините могат да участват с парична или непарична вноска, включително с имущество, необходимо за проекта. Участието се определя с решение на Министерския съвет или общинския съвет и трябва да спазва правилата за държавните помощи. Имотите, внесени от публичната страна, могат да се използват само за проекта, а предприятието за ПЧП няма право да се разпорежда с тях или да ги залага.

Предвидена е и допълнителна защита на публичния интерес: частният партньор няма право да изкупи дела на публичния партньор, нито да прехвърля своите акции или дялове без предварително писмено съгласие на публичния партньор.

Държавата може да плаща за наличност и качество

Финансирането на ПЧП може да идва от капитала на частния партньор, плащания от публичната страна, приходи от потребители, европейски фондове и други международни инструменти или комбинация от тези източници.

Изрично са предвидени и плащания за наличност. Но държавата няма да плаща просто защото даден обект е построен. Плащанията се извършват само в рамките на финансовия модел на договора и при постигане на предварително определени критерии за изпълнение и качество. Те могат да бъдат намалени или спрени, а не се дължат за периоди, през които услугата не е предоставяна или показателите за наличност и качество не са постигнати.

Проектите трябва да бъдат структурирани така, че да не заобикалят бюджетната дисциплина и да не създават скрити публични задължения. Законопроектът изрично забранява чрез ПЧП да се заобикалят ограниченията за многогодишни бюджетни ангажименти, държавния дълг и държавните гаранции.

Частният партньор може да финансира проекта с банков кредит или облигации

Предвиден е специален режим за проектното финансиране. То може да се осигурява чрез собствен капитал, подчинен дълг и привлечен капитал. Последният може да идва от банкови кредити, международни финансови организации, корпоративни или проектни облигации, както и от европейска или национална безвъзмездна помощ, когато това е допустимо по правилата за държавните помощи.

Особено важна е защитата на кредиторите. Публичният партньор може да сключи пряко споразумение с финансиращите институции, което трябва да гарантира, че те ще бъдат уведомени преди прекратяване на договора. На банките може да бъде даден гратисен период, в който да отстранят нарушенията на проектното дружество или да го заменят с упълномощен управител или нов частен партньор.

При определени условия финансиращите институции могат временно да встъпят в правата и задълженията на частния партньор. Това е възможно при неизпълнение на договора, неизпълнение по кредитните споразумения или откриване на производство по несъстоятелност на проектното дружество.

Публичният партньор може да откаже заместващия партньор само при съображения за националната сигурност, обществения ред или ако той не отговаря на първоначалните условия за участие. Финансиращите институции могат и окончателно да прехвърлят договора на трето лице, но със съгласието на публичния партньор и при условие, че новият партньор отговаря на първоначалните критерии за подбор.

При по-евтин кредит част от ползата може да отиде при държавата

Законопроектът урежда и какво се случва, ако частният партньор успее да рефинансира проекта при по-добри условия.

Рефинансирането ще изисква предварително писмено одобрение от публичния партньор, освен ако още в първоначалния финансов модел не са били предвидени конкретни параметри за него. Ако рефинансирането увеличи възвръщаемостта на частния капитал над договореното първоначално ниво, финансовата полза се споделя между публичния и частния партньор според съотношението в договора.

Делът на публичната страна може да бъде реализиран по няколко начина: чрез намаляване на тарифите или таксите за потребителите, намаляване на бъдещите плащания за наличност, допълнителни инвестиции в обекта или, ако другите варианти не са възможни, чрез еднократно плащане към бюджета.

При провал на частника услугата трябва да продължи

Законопроектът предвижда механизъм за непрекъснатост на обществената услуга. При предсрочно прекратяване частният партньор трябва да продължи да изпълнява задълженията си до поемането им от определено от публичната страна лице, но за не повече от 6 месеца. Публичният партньор трябва да има и план за непрекъсваемост на услугата, включително чрез заместващ или временен партньор.

Така авторите на проекта се опитват да предотвратят ситуация, при която фалит или сериозен проблем на частния инвеститор автоматично прекъсва обществената услуга.

Всички основни плащания и промени трябва да са публични

Законопроектът предвижда електронен публичен регистър на ПЧП. В него ще се публикуват решенията за одобряване на проектите, сключените договори и анексите, годишните доклади, проверките и одитите, както и информацията за прекратените договори. Изключение ще има за класифицирана информация, търговска тайна и друга защитена от закона информация.

Годишният доклад за всеки проект трябва да съдържа и конкретни финансови данни - общия размер на договорените плащания от публичната страна, максималния им размер, годишния профил на плащанията, условните задължения, гаранциите, механизмите за индексация, компенсациите при прекратяване, съществените промени във финансовия модел и рефинансиранията. Участниците в подготовката, оценяването, възлагането, контрола и изпълнението на проектите ще трябва да декларират липса на конфликт на интереси. Последващият външен контрол ще се извършва от Сметната палата и органите на Агенцията за държавна финансова инспекция в рамките на техните правомощия.

Има и лична финансова отговорност

Проектът предвижда и конкретни санкции. Кмет или ръководител на публичноправна организация или публично предприятие, който сключи договор за проект с обществен интерес в нарушение на закона, може да бъде глобен с €2500 до €5000.

За министър глобата е €5000 до €10 000. Същите размери се предвиждат и за лицето, подписало договора от страна на частния партньор. За нарушение на задължението за публикуване на информация за процедурата глобата е €1000 до €3000.

Чуждестранни компании също могат да участват

В процедурите ще могат да участват чуждестранни юридически лица и обединения с тяхно участие при равнопоставеност, прозрачност и недискриминация.

Ако конкретният проект попада в режима за скрининг на преките чуждестранни инвестиции, договорът няма да може да бъде сключен, преди да приключи съответната процедура. При отрицателно решение чуждестранният инвеститор няма да бъде допуснат до проекта.

Какво цели кабинетът "Радев"

Новият закон не е просто опит да се даде възможност на частния капитал да строи публична инфраструктура. Предложението създава цял модел - държавата първо идентифицира проекта, след това доказва чрез финансов и икономически анализ, че ПЧП е по-подходящо от публичното финансиране, проектът минава през централен филтър, избира се частен партньор, определят се рисковете и финансовият модел, а след това договорът остава под текущ контрол и публично наблюдение.

Кабинетът "Радев" очаква по този начин да привлече повече частен капитал и да подобри качеството на публичните инвестиции. В мотивите е записана конкретна цел - броят на проектите за ПЧП да нарасне от 2 за периода 2019-2023 г. до поне 5 за периода 2026-2030 г.

Кабинетът посочва и като цел намаляване на корупционния риск и на използването на инхаус процедури. Това обаче е цел, заявена от вносителя, а не резултат, който законът автоматично гарантира.

В същото време проектът изрично посочва, че прилагането му не изисква допълнителни бюджетни средства. Министерството предвижда необходимият административен и експертен капацитет да бъде изграден в рамките на 1 година от влизането на закона в сила, а Министерският съвет трябва да приеме правилника за прилагането му в срок от 6 месеца от влизането на закона в сила.

Така кабинетът "Радев" предлага България отново да има самостоятелна рамка за ПЧП, която да позволява на държавата и общините да привличат частен капитал за големи проекти, без публичните поръчки и концесиите да бъдат заменяни и без финансовите рискове за бюджета да остават извън предварителния контрол.

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