Източник: Министерство на транспорта и съобщенията Реформата в пътната безопасност следва амбициозни цели до 2028 г.

100 Източник: Министерство на транспорта и съобщенията

Реформата в пътната безопасност е в ход, като предвижда преодоляване на разпокъсаността, дублирането на функции и определяне на ясни отговорности за ролята на институциите при управление на риска на движението по пътищата. Мерките са разпределени в двугодишен период. Чрез законодателни промени, единен контрол, дигитализация и ясни правомощия фокусът се измества към намаляване на жертвите по пътищата, по-добра подготовка на новите водачи и автоматизирано управление на трафика.

С оптимизиране на наличния държавен ресурс новата Изпълнителна агенция "Автомобилен транспортен оператор" към Министерството на транспорта и съобщенията ще управлява тол системата, интелигентната транспортна инфраструктура и дигиталното ядро за данни. В нея ще се съпоставят в реално време постъпващите данни от камери, тол терминали и сензори с информация от пет държавни регистъра - на МВР, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", Тол базата, Митниците и на "Гражданска отговорност".

"Тръгваме амбициозно с план за премахване на разпокъсаните отговорности и превръщането на МТС в дигитален информационен хъб. Създаването на новата агенция не е раздуване на чиновническия апарат, а дълбока кадрова и организационна оптимизация. Целта ни е да спрем случайните проверки и да управляваме трафика и риска чрез високи технологии, а не с палки на пътя", заяви министър Георги Пеев при представянето на плана.

С преминаването от реактивно налагане на глоби към автоматизиран, мултифакторен анализ на риска и изпреварващи действия се цели предотвратяване на опасното поведение на пътя. С изцяло електронно генериране и връчване на фишовете с електронен печат чрез Системата за сигурно електронно връчване ще се преустанови възможността умишлено да се избягва получаването на санкциите. Целта е водачите, които извършват тежки и опасни нарушения, да бъдат установявани и спирани незабавно, което да допринесе за по-голяма сигурност и дисциплина на пътя.

Новите шофьори ще усъвършенстват уменията си в Центрове за безопасно управление със специализирани полигони, симулиращи рискови ситуации на пътя.

С новия подход се цели не просто повишаване на подготовката на водачите, а изграждане на по-отговорно поведение на пътя и трайно ограничаване на пътните инциденти.