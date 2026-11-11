НОИ е изплатил с 869,6 млн. евро повече за пенсии спрямо същия период на миналата година, а средният им размер достига 558,08 евро

348 Снимка: БТА

Разходите за пенсии в България достигат 9 962,2 млн. евро към края на септември 2026 г., което е увеличение с 869,6 млн. евро, или 9,6%, спрямо същия период на миналата година. За първите 9 месеца на годината за пенсии са изразходвани 73,8% от предвидените средства в бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО), показват данните на Националния осигурителен институт (НОИ).

Към септември пенсионерите в страната са 2 067 912, или с 8254 (0,4%) повече спрямо година по-рано. Средната месечна пенсия е 558,08 евро, като за 12 месеца се е увеличила с 40,70 евро, или 7,9%.

Общите разходи по консолидирания бюджет на ДОО възлизат на 11 214,1 млн. евро, което представлява 73,5% от годишния план. На годишна база те нарастват с 958,8 млн. евро (9,3%).

Приходите в осигурителната система за периода са 6 203,8 млн. евро, или 72,8% от планираните за годината. Спрямо първите 9 месеца на 2025 г. постъпленията са нараснали с 544,5 млн. евро (9,6%).

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Разходите за парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване достигат 1 178,9 млн. евро. Те са с 88,6 млн. евро (8,1%) повече спрямо същия период на миналата година. Нетният размер на трансферите по консолидирания бюджет на ДОО е 5 017,9 млн. евро.

При Учителския пенсионен фонд приходите към септември са 60,7 млн. евро, или 74,2% от годишния план. Те са с 5,7 млн. евро над отчетените година по-рано. Разходите достигат 52,3 млн. евро, което е 70,7% от плана и със 7,5 млн. евро повече на годишна база.

Фондът "Гарантирани вземания на работниците и служителите" е събрал 1,708 млн. евро приходи, или 86,8% от годишния план. Постъпленията са с 290,6 хил. евро повече спрямо същия период на 2025 г. Разходите му са 854,3 хил. евро - с 248 хил. евро по-малко на годишна база.

Междувременно в понеделник Надзорният съвет на НОИ подкрепи единодушно проекта за бюджет на ДОО за 2027 г. В него е предвидено увеличение на пенсиите от 1 юли по т.нар. швейцарско правило.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.