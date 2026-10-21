Почти всички държави членки са приключили 2025 г. с бюджетен дефицит

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Румъния, Унгария и Франция са държавите с най-голям бюджетен дефицит в Европейския съюз през второто тримесечие на 2026 г., показват най-новите сезонно коригирани данни на Евростат. Недостигът в Румъния достига 9,2% от брутния вътрешен продукт (БВП), в Унгария е 7,2%, а във Франция - 5,1%.

В другия край на класацията са държавите с бюджетен излишък. Най-голям е той в Кипър - 3,3% от БВП, следван от Гърция с 2,2% и Ирландия с 1,9%.

Като цяло бюджетният дефицит в ЕС се е увеличил до 3,5% от БВП през април-юни спрямо 3,1% през първото тримесечие. В еврозоната показателят нараства до 3,3% от 3,2% през периода януари-март.

Основната причина е, че държавните разходи растат по-бързо от приходите. В ЕС приходите са намалели като дял от икономиката от 46,4% до 46,3% от БВП, докато разходите са се увеличили от 49,6% до 49,8%. В номинално изражение приходите са нараснали с около 25 млрд. евро за тримесечие, но разходите са се увеличили с приблизително 42 млрд. евро.

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В еврозоната приходите са се понижили от 46,9% до 46,8% от БВП, а разходите са нараснали от 50% до 50,1%. За периода държавните приходи са се увеличили с около 21 млрд. евро, а разходите - с приблизително 28 млрд. евро.

За цялата 2025 г. бюджетният дефицит в ЕС остава 3,1% от БВП - без промяна спрямо 2024 г. В еврозоната показателят също е без изменение - 3%.

Почти всички държави членки са приключили 2025 г. с бюджетен дефицит. Изключения са Кипър с излишък от 3,6% от БВП, Дания с 2,9%, Гърция с 2%, Ирландия с 1,8% и Португалия с 0,7%.

Най-голям годишен дефицит е отчетен в Румъния - 7,8% от БВП, Полша - 7,2%, Белгия - 5,2%, и Франция - 5,1%. В 12 държави от ЕС бюджетният дефицит е бил равен на или надхвърлял 3% от БВП.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.