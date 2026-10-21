Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Румъния, Унгария и Франция са държавите с най-голям бюджетен дефицит в Европейския съюз през второто тримесечие на 2026 г., показват най-новите сезонно коригирани данни на Евростат. Недостигът в Румъния достига 9,2% от брутния вътрешен продукт (БВП), в Унгария е 7,2%, а във Франция - 5,1%.

В другия край на класацията са държавите с бюджетен излишък. Най-голям е той в Кипър - 3,3% от БВП, следван от Гърция с 2,2% и Ирландия с 1,9%.

Като цяло бюджетният дефицит в ЕС се е увеличил до 3,5% от БВП през април-юни спрямо 3,1% през първото тримесечие. В еврозоната показателят нараства до 3,3% от 3,2% през периода януари-март.

Основната причина е, че държавните разходи растат по-бързо от приходите. В ЕС приходите са намалели като дял от икономиката от 46,4% до 46,3% от БВП, докато разходите са се увеличили от 49,6% до 49,8%. В номинално изражение приходите са нараснали с около 25 млрд. евро за тримесечие, но разходите са се увеличили с приблизително 42 млрд. евро.

Дефицитът в ЕС намалява, дългът расте
Виж още Дефицитът в ЕС намалява, дългът расте

В еврозоната приходите са се понижили от 46,9% до 46,8% от БВП, а разходите са нараснали от 50% до 50,1%. За периода държавните приходи са се увеличили с около 21 млрд. евро, а разходите - с приблизително 28 млрд. евро.

За цялата 2025 г. бюджетният дефицит в ЕС остава 3,1% от БВП - без промяна спрямо 2024 г. В еврозоната показателят също е без изменение - 3%.

Почти всички държави членки са приключили 2025 г. с бюджетен дефицит. Изключения са Кипър с излишък от 3,6% от БВП, Дания с 2,9%, Гърция с 2%, Ирландия с 1,8% и Португалия с 0,7%.

Най-голям годишен дефицит е отчетен в Румъния - 7,8% от БВП, Полша - 7,2%, Белгия - 5,2%, и Франция - 5,1%. В 12 държави от ЕС бюджетният дефицит е бил равен на или надхвърлял 3% от БВП.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката Днес
Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката
33664
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4374
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10111
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1480
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2339
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5462
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2283
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3766
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1488
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
431