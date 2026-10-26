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 Регионалното сътрудничество и съюзите между съседни държави ще придобиват все по-голямо значение на фона на задълбочаващите се геополитически кризи и глобалното противопоставяне. Това заяви премиерът Румен Радев при откриването на Софийския икономически форум, като постави акцент върху необходимостта България и страните от региона да действат координирано, за да укрепят сигурността и икономическата си устойчивост, съобщи БТА.

Кабинетът "Радев"

По думите му светът се намира в изключително динамична ситуация, а последиците от кризите се усещат едновременно във военната, икономическата и технологичната сфера. Радев посочи войната в Украйна като пример за конфликт, който отдавна е надхвърлил рамките на сблъсък между 2 държави и се е превърнал в глобално противопоставяне и война на изтощение. Той предупреди, че тя не бива да прераства във война на унищожение.

Премиерът постави въпроса как България може да се приспособява по-бързо и адекватно към промените в международната среда и да използва възможностите, които те откриват за страната и региона. Ключово условие за това според него е гарантирането на сигурността. "Без сигурност няма обществено развитие, икономика, инвестиции, човешки капитал", заяви Радев. Той подчерта необходимостта държавите да търсят начини да бъдат по-устойчиви и по-силни чрез съвместни действия, като прогнозира, че регионалното взаимодействие ще има все по-голяма тежест.

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Радев отбеляза, че България трябва да намери по-бързи решения за справяне с тежкото икономическо и финансово наследство. По думите му страната продължава да е в тенденция на спад на преките чуждестранни инвестиции и на износа на промишлена продукция. Премиерът съобщи също, че проектът на "Бюджет 2027" ще бъде представен през следващата седмица.

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