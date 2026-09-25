Това, което видях, е впечатляващо. България има отличен туризъм и от нас зависи да работим заедно, каза главният изпълнителен директор на най-големия туроператор в Европа Себастиан Ебел

79292 Снимка: БТА

Туризмът вече е жизненоважна част от икономиката ни и много важна врата за инвестиции, при това сериозни инвестиции, на хора, които идват с много пари и реално желание да останат и да развиват туристическата индустрия. Това заяви премиерът Румен Радев по време на работна среща на висшето ръководство на TUI Group - най-големия туроператор в Европа, която се провежда в курорта Златни пясъци.

В събитието участват още министърът на туризма Илин Димитров, областният управител Марио Смърков, кметът Благомир Коцев.

Вярвам, че туризмът е бъдещето, посочи министър-председателят и с усмивка допълни, че заради изкуствения интелект много скоро всички ще бъдат безработни и ще имаме възможност да пътуваме и се забавляваме.

Той изтъкна, че туризмът всъщност не е само забавления и откриване на нови места, а важна част от икономиката.

"Ако искаме да запазим хората в България, трябва да имаме силна туристическа индустрия", посочи още Радев.

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Премиерът бе категоричен, че Германия е стратегически и водещ икономически партньор на България в сферата на инвестициите и иновациите.

По думите му едно от големите предимства на страната ни е, че може да предложи изключително разнообразни продукти на малка територия. Имаме море, планини, ски курорти, възможности за селски, културен, религиозен, круизен туризъм, а археологическите находки се доближават до тези в Италия и Гърция, каза Радев.

Снимка: БТА

Той акцентира и върху историческото наследство на България. По думите му това, което ни липсва, е инфраструктура и развита развлекателна индустрия около историческите обекти. Има нужда и да разказваме истории за наличните обекти, допълни премиерът, според когото това е прекрасен начин за привличане на гости.

Снимка: БТА

Радев посочи още, че събития като работната среща на висшето ръководство на TUI Group подсилват взаимоотношенията и предоставят много възможности за човешки контакт, какъвто все повече липсва на хората.

От своя страна главният изпълнителен директор на TUI Group Себастиан Ебел посочи, че България има конкурентен туристически продукт и реален потенциал за ръст, ако той бъде съчетан със силна свързаност и активен маркетинг.

"Това, което видях тук, е впечатляващо. България има отличен туризъм и от нас зависи да работим заедно, така че повече хора в Европа да научат за нея", каза още Ебел.

Снимка: БТА

Министърът на туризма д-р Илин Димитров пък представи основните реформи, по които министерството работи за развитието на сектора, съобщиха от Министерството на туризма.

"Правим промени, които твърде дълго са били отлагани. Вече е ясно, че туризмът е ключов сектор за икономиката ни, и работим за повече инвестиции, по-силен маркетинг, по-добра свързаност и по-високо качество на туристическия продукт", заяви Димитров.

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