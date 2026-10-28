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Цените на електроенергията и парното за битовите потребители няма да се променят през предстоящия отоплителен сезон и до 1 юли 2027 г. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет. Той приветства обявеното вчера от енергийния регулатор намерение за запазване на цените въпреки рязкото поскъпване на природния газ на международните пазари.

Правителството ще осигури необходимата ликвидност във Фонда за сигурност на електроенергийната система, за да бъдат гарантирани механизмите за защита на битовите потребители, "така че, да, цените на парното и тока за бита няма да бъдат повишавани", гарантира той.

По отношение на хранителните продукти премиерът подчерта, че кабинетът няма да определя административно цените, но ще работи за по-ефективен контрол върху пазара. "Ние сме свободна пазарна икономика. Многократно сме заявявали, че ние няма да диктуваме цени, няма да се връщаме в едни стари времена и това не е политика на нашето правителство", заяви той.

Според Радев обаче са необходими ясни законови правила, които да гарантират прозрачност при формирането на цените, проследимост на ценообразуването и противодействие на нелоялните търговски практики. Той припомни, че сред първите действия на правителството и парламентарната група са били предложенията и приемането на 2 закона, свързани с Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията. По думите му впоследствие е била разработена и необходимата подзаконова нормативна уредба, на чиято основа вече се извършват проверки по ясни методики.

Контролът обхваща начина на формиране на цените, нелоялните търговски практики и качеството на продуктите, които достигат до потребителите. "Нашата цел е да имаме същите надценки, каквито има в останалите европейски държави. Ние не искаме нищо повече и затова ще продължаваме да действаме в това направление", посочи премиерът.

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По-рано в кулоарите на Народното събрание Радев отрече забавянето на държавния бюджет за 2027 г. да е свързано с балотажа в неделя. По закон проектът трябва да бъде внесен в парламента до 31 октомври, но ден по-рано премиерът заяви, че това ще стане през следващата седмица. Като причина за забавянето той посочи продължаващите разговори с Европейската комисия по няколко спорни параметъра на финансовата рамка. Основната задача на кабинета е да съчетае планираното увеличение на доходите и социалните плащания с ограничаването на бюджетния дефицит и финансирането на приоритетни инфраструктурни проекти. "За нас е най-важно да постигнем този важен баланс между политиките, които сме планирали за повишаване на доходите на хората, и намаляването на дефицита, като същевременно имаме капиталови разходи за приоритетни проекти в страната", обясни Радев.

Той подчерта, че за първи път държавният бюджет се изготвя в евро, което налага съгласуване с Европейската комисия по определени процедури. "Трябва да успеем наистина да го изговорим и да го договорим с Европейската комисия. Отчитайте, че за първи път ние правим бюджет в евро. След като правим бюджет в евро, той трябва да мине по определени процедури на съгласуване с Европейската комисия. Имаме няколко спорни въпроса, които в момента изчистваме, и аз не искам да бързам", заяви министър-председателят.

Той предупреди, че ако не бъде постигнато съгласие по спорните въпроси, това може да се отрази на доходите на гражданите. "Ако ние не ги договорим, това ще се отрази на доходите на хората, което не искам да допускам", подчерта Радев. Премиерът не уточни кои конкретни параметри предизвикват разногласия с ЕК и не даде категоричен отговор дали внасянето на бюджета след изборите би нарушило законовия срок.

Кабинетът иска да запази предварително обявените увеличения на заплатите, пенсиите, майчинските и детските помощи, както и стипендиите за ученици и студенти и възнагражденията на младите лекари, подчерта премиерът. Според Радев необходимостта да бъдат договорени условията за запазване на тези мерки е сред причините правителството да не прибързва с приключването на бюджетната процедура.

Премиерът коментира и необходимостта от актуализиране на данъчните оценки на недвижимите имоти. Според него действащите стойности са силно остарели и трябва постепенно да се доближат до реалните оценки на имотите. "Данъчната оценка е изключително остаряла. Имаме вече и от кметове, и от бизнеса, отвсякъде това желание тя да бъде увеличена постепенно, да се приближаваме към реалната данъчна оценка", заяви премиерът. По думите му подобна промяна би могла да ограничи манипулациите при сделките с недвижими имоти. Той обаче не посочи кога може да започне актуализацията, нито какъв размер на увеличението се обсъжда.

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