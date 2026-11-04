Работодателите ще могат да дават до 200 евро месечно за ваучери за храна
Сумата над досегашния праг от 102,26 евро ще се облага с окончателен данък от 7%
Работодателите ще могат да осигуряват на служителите си ваучери за храна на стойност до 200 евро месечно. Това предвиждат промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, приети от Министерския съвет на днешното му заседание.
Досега максималната стойност на ваучерите за 1 служител беше 102,26 евро месечно - равностойността на 200 лв. С новите текстове таванът се увеличава почти двойно. За частта над досегашния праг ще се дължи окончателен данък, като ставката ще бъде 7%.
Така работодателите ще получат възможност да предоставят по-висока месечна сума за храна на служителите си, но увеличението над досегашния необлагаем размер ще бъде обложено с данък.