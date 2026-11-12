АИКБ одобрява опитите за ограничаване на дефицита и разходите, но смята, че липсват достатъчно дълбоки реформи в пенсионната система, здравеопазването и публичната администрация

291 Снимка: БТА

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), която обединява най-големите работодателски организации в страната дава принципна подкрепа за проекта на държавния бюджет за 2027 г., но се въздържа от подкрепа за бюджетите на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и държавното обществено осигуряване (ДОО). Позицията на работодателската организация са представени преди днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което ще бъдат обсъдени трите финансови рамки.

От АИКБ отчитат промяна в посоката на бюджетната политика и оценяват положително забавянето на ръста на разходите, усилията за ограничаване на дефицита, запазването на основните данъчни ставки и предвидените средства за публични инвестиции.

Работодателите признават, че новият бюджет трябва да отчита натрупаните през годините разходни ангажименти и че прекалено рязкото съкращаване на разходите може да създаде проблеми за бизнеса, икономиката и публичните услуги. Затова подкрепят както бюджетния закон за 2027 г., така и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2027-2029 г.

Въпреки положителната оценка обаче организацията смята, че предложената рамка не води до достатъчно сериозна промяна в структурата на публичните финанси. Според нея новите приходни мерки, включително временните данъци и увеличаването на осигурителните основи, имат много по-голям ефект от планираните икономии на разходи. Подобни решения и временното ограничаване на автоматичните увеличения на разходите не гарантират трайна финансова устойчивост.

Какво движи бизнеса днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

АИКБ посочва, че част от предложенията ѝ не са намерили място в проекта. Сред тях са премахването на автоматичните механизми за увеличаване на публичните разходи, изравняването на осигурителните правила за различните групи работещи, реформата на държавната администрация и по-прозрачното разпределение на средствата за общински инвестиции.

Особено внимание работодателите обръщат на необходимостта бюджетната политика да не се ограничава до ежегодно съкращаване на дефицита. Според тях са нужни по-ефективно управление на публичните средства, работеща администрация, справедливи социални системи, предвидими данъчни и осигурителни правила и инвестиции, които повишават производителността и създават работни места.

Критики към пенсионната система и здравното финансиране

По отношение на бюджета на ДОО АИКБ отчита няколко положителни решения - запазването на основните осигурителни ставки, опитите за намаляване на зависимостта от допълнителни трансфери от държавния бюджет и мерките за насърчаване на връщането на работа след майчинство.

Въпреки това според организацията пенсионната система продължава да смесва осигурителните права със социалните плащания, като разходите нарастват без достатъчно стабилна приходна основа. Затова работодателите не подкрепят проекта.

От АИКБ смятат, че устойчивостта на пенсионната система трябва да се постига чрез по-висока заетост, осигуряване върху реалните доходи и еднакви правила за всички осигурени, а не чрез постоянно увеличаване на средствата, които държавният бюджет прехвърля към системата.

При бюджета на НЗОК работодателската организация също вижда положителни елементи. Сред тях са запазването на здравноосигурителната вноска, отделянето на повече внимание на профилактиката и ранната диагностика, мерките за здравни услуги в труднодостъпни райони и по-редовното актуализиране на стойностите на лекарствата.

Като стъпка към промяна в модела на здравеопазването АИКБ посочва и предвидените 82 млн. евро за амбулаторни процедури в рамките на болничната помощ. Идеята е част от тези дейности постепенно да се прехвърлят към извънболничната медицинска помощ.

Въпреки това според работодателите липсват достатъчно ясни гаранции, че ще бъде преодоляно преобладаващото насочване на средства към болничното лечение и лекарствата. Не са осигурени и достатъчно условия за равнопоставена конкуренция при доставките, финансирани с публични средства, както и за обвързване на плащанията с конкретни и измерими резултати за здравето на пациентите. Именно заради тези нерешени проблеми АИКБ се въздържа от подкрепа и на проекта за бюджет на НЗОК за 2027 г.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.