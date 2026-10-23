Предложеното увеличение е с 39,80 евро и ще обхване около 462 000 работещи. КТ "Подкрепа" предупреждава, че чистата сума ще бъде 512,16 евро

3513 Снимка: БТА

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) не постигна единодушие за минималната работна заплата (МРЗ) през 2027 г. на провелото се днес извънредно заседание Работодателските организации подкрепиха предложението тя да достигне 660 евро, докато двата синдиката - КНСБ и КТ "Подкрепа" - се обявиха против.

Предложеното увеличение е с 39,80 евро спрямо сегашната минимална заплата от 620,20 евро, заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. По думите ѝ размерът е съобразен както с възможностите на държавния бюджет, така и със социалната функция на минималното възнаграждение.

Сумата от 660 евро попада в регламентирания диапазон и е възможно най-близо до определената горна граница, посочи министърът. Очаква се от увеличението да се възползват около 462 000 работници и служители. Ръстът е 6,4% и надхвърля годишната инфлация от 5,7%, допълни Ефремова, цитирана от БТА.

Ивелин Желязков от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) определи предложението като законосъобразно. Той припомни, че до сегашния механизъм за определяне на минималната заплата се е стигнало след 3 години трудни преговори, в които всяка от страните е настоявала за по-благоприятни условия. По думите му е постигнат крехък компромис, който трябва да бъде запазен. От 2022 г. досега минималната работна заплата е нараснала с 40%, а сегашното увеличение е в нормални граници и осигурява необходимата предвидимост, заяви Желязков.

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Мария Минчева от Българската стопанска камара (БСК) също подкрепи размера от 660 евро. Тя поздрави правителството за промяната в Кодекса на труда и в наредбата, уреждаща механизма за определяне на минималната заплата. Цветан Симеонов от Българската търговско-промишлена палата (БТПП) изрази удовлетворение, че вече има действащ механизъм. Според него може да има спорове за конкретния размер, но е добре правилата да се прилагат известно време, преди да се обсъжда по-нататъшното им усъвършенстване. Подкрепа за предложението заяви и Боян Митракиев от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

Вицепрезидентът на КТ "Подкрепа" Иоанис Партениотис заяви, че всеки 6-и работещ в България се определя като работещ беден. Според него минимална заплата от 660 евро не осигурява достоен живот. След приспадане на осигурителните вноски и данъка върху доходите нетното възнаграждение при пълен работен ден ще бъде 512,16 евро, посочи Партениотис. Той подчерта, че България остава с най-ниската минимална заплата в Европейския съюз, включително спрямо съседни държави като Румъния и Гърция. По-ниски възнаграждения в Европа има в Албания, Молдова и Украйна, допълни той. Партениотис припомни, че КТ "Подкрепа" е била против новия начин за определяне на минималната заплата.

Ася Гонева от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) също заяви, че организацията не подкрепя предложените 660 евро. Според нея през 2027 г. е трябвало да продължи да действа старият механизъм за определяне на МРЗ. Гонева обърна внимание и на продължаващото намаляване на съотношението между минималната заплата и максималния осигурителен доход. По-рано през деня НСТС обсъди и предложенията на правителството за данъчни промени през следващата година.

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