Ако има критики, те са към бюджета за тази година, заяви вицепремиерът

1066 Снимка: БТА

"Не трябва да се спекулира с този процес, няма наложена глоба към настоящия момент." Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев на брифинг в Министерския съвет по повод представения от Европейската комисия (ЕК) Есенен пакет на Европейския семестър за 2027 г. В него Брюксел отчита, че предприетите от България действия за изпълнение на препоръките за коригиране на прекомерния дефицит не са достатъчни.

По думите на Пулев критиките на ЕК са насочени към Бюджет 2026 г. и трябва да се разглеждат в контекста на състоянието на публичните финанси през предходните години. "Ако е имало критики, те са насочени към 3 месеца от нашето правителство, но те са присъда за 3 години преди това - много лоша фискална политика и липса на каквато и да е финансова дисциплина", коментира вицепремиерът.

Той заяви, че не вижда критики към бюджета за 2027 г. и го определи като инструмент за начало на "много тежък, оздравителен процес на публичните финанси".

Пулев съобщи, че правителството ще проведе конструктивни преговори с европейските институции. На 11 декември предстои среща със Съвета по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), на която България ще бъде представлявана от Министерството на финансите.

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Попитан дали страната може да избегне евентуална глоба, вицепремиерът заяви, че ще бъде направено всичко възможно за защита на националния интерес. Той изтъкна, че България продължава да има едно от най-ниските съотношения на държавния дълг към брутния вътрешен продукт в Европейския съюз, и посочи предприетите от правителството мерки за ограничаване на дефицита.

"Теоретично има някакъв риск да се спрат европейските фондове, но на практика виждате съвсем друго отношение и подкрепа, и конструктивен диалог с Европа", каза още Пулев.

Той свърза напредъка по Плана за възстановяване и устойчивост с усилията на вицепремиера Атанас Пеканов, благодарение на които според него правителството е успяло да активира средствата по механизма.

Пулев изрази увереност, че в предстоящите разговори България ще успее да защити държавния си интерес.

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