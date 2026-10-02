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България е предложила на германския оръжеен концерн "Райнметал" нов терен в близост до Бургас за изграждането на бъдещото производствено предприятие. Това съобщи вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на парламентарния блицконтрол.

Теренът е собственост на Министерството на отбраната и разполага с необходимата прилежаща инфраструктура, което според Пулев би позволило проектът да бъде реализиран по-бързо. Държавата ще осигури административна подкрепа, като обектът ще бъде определен като такъв с национално значение и за националната сигурност, което ще даде възможност за прилагане на облекчени процедури.

Първоначалната идея за инвестицията предвиждаше заводът да бъде изграден на територията на ВМЗ в Сопот. Именно там българската страна продължава да настоява за пълен технологичен трансфер и създаване на висококвалифицирани работни места, посочи Пулев. Междувременно при разговорите с "Райнметал" е предложена и новата локация край Бургас като вариант за ускоряване на реализацията.

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Пулев съобщи, че в сряда е провел среща с делегация на "Райнметал", на която са обсъдени актуални въпроси около подготовката на проекта. По думите му основният приоритет на България е защитата на националния интерес и преодоляването на натрупаните дефицити в началото на преговорния процес.

Освен инвестицията в производство на барут, двете страни са разгледали и други възможности от портфолиото на германската компания. Обсъждат се 3 допълнителни направления, като предстои да бъде избрано едно от тях в консултация с "Райнметал".

Сред вариантите са сателитни технологии, които биха могли да се използват от държавата в рамките на бъдещия център за наблюдение в района на "Доброславци". Разглеждат се също производство на дронове и антидронови системи, както и проекти за логистични и транспортни средства. Последното направление би могло да създаде допълнителни възможности за реализация на български специалисти от автомобилния сектор.

Министърът подчерта, че Германия е сред основните външнотърговски партньори на България и водещ източник на преки чуждестранни инвестиции. По думите му страната ще продължи активно да работи по структурирането на инвестиционното намерение с "Райнметал". Пулев съобщи още, че през този месец предстои негова реципрочна визита в Германия

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