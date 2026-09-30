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Почти всички дружества в системата на публичните предприятия към Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията са в сериозна ликвидна криза. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на блицконтрол пред парламентарната Комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия.

По думите му сред малкото изключения са Вазовските машиностроителни заводи (ВМЗ) и още няколко предприятия, чието производство има доказано търсене на външни пазари. "Почти няма дружество в публичните предприятия в икономиката, което да не е в много сериозна ликвидна криза", посочи Пулев. Според него тежкото финансово състояние на компаниите не може да бъде обяснено единствено с икономическия цикъл. Той го свърза и с "много лошо управление, което е абсолютно доказано".

Министърът заяви, че още с встъпването си в длъжност е предприел действия за спиране на финансовите течове в системата. По думите му тогава са били заварени множество подготвени документи за индексация на договори, по които на практика "има нула свършена работа".

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Пулев припомни и извършените промени в управителните органи на държавните дружества. От новите ръководства, по думите му, в спешен порядък се очаква да представят конкретни стратегически планове за развитието на всяко предприятие.

Той подчерта, че бюджетът на икономическото министерство е свит до минимум и ведомството няма възможност да прави директни финансови трансфери към предприятията от системата на Държавната консолидационна компания (ДКК).

Затова допълнително финансиране ще се търси чрез разговори с министъра на финансите и чрез Българската банка за развитие. Пулев обаче уточни, че държавна подкрепа ще се търси само за компании, които могат да представят доказан проект с възвръщаемост.

В отговор на друг въпрос министърът съобщи, че след предприетите промени Българската банка за развитие и Българската агенция за експортно застраховане се очаква да разработят финансови инструменти и конкурентни продукти, насочени специално към малките и средните предприятия.

Тези инструменти ще бъдат различни от безвъзмездното финансиране и ще целят да осигурят на бизнеса достъп до финансов ресурс при пазарни условия.

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