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Отчетът за изпълнението на държавния бюджет за 2025 г. може да бъде променен, ако одитът на публичните финанси установи, че през годината са направени разходи, които не са били осчетоводени. Това заяви вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев по време на блицконтрол в Народното събрание.

Бюджет 2025

Одитът е възложен на Сметната палата, която се очаква да представи окончателния си доклад в края на октомври. След това данните ще бъдат предоставени на Министерството на финансите, Националния статистически институт и Евростат.

В приетия отчет за изпълнението на бюджета за 2025 г. е записано, че дефицитът е 2,9% от БВП, след като са отчетени разходите за отбрана по приложената дерогация.

Депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш финансов министър Теменужка Петкова през 2025 година обърна внимание, че в заключенията към отчета е посочено, че той може да бъде коригиран в зависимост от резултатите от одита.

Донев уточни, че ако проверката потвърди, че всички разходи са осчетоводени правилно, отчетът ще остане без промяна. Ако обаче бъдат открити разходи, които са направени през 2025 г., но не са отчетени тогава, ще се наложи корекция. "Ако се окаже, че има скрити разходи, които не са осчетоводени през 2025 г., каквато е била практиката, то съответно ще има промяна по отчета на разходите за държавния бюджет за 2025 година", каза финансовият министър.

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Петкова посочи, че при изслушване в парламентарната комисия регионалният министър Иван Шишков е заявил, че Сметната палата е предоставила данни за прехвърлени разходи за над 1 млрд. лева. По думите ѝ ГЕРБ-СДС разполага с доказателства, че тези данни са били манипулирани и при необходимост ще сезира компетентните институции.

В отговор Донев призова да не се поставя под съмнение работата на официалните институции от парламентарната трибуна. Той подчерта, че Сметната палата извършва одита въз основа на документи и именно документите ще определят кои разходи трябва да бъдат включени в отчета.

По думите му заключенията на Сметната палата ще имат официален характер и държавните институции ще трябва да се съобразят с установените при одита данни.

Бюджетният дефицит за 2026 г. се очаква да достигне заложените в бюджета 5,7% от БВП, като петото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост няма да промени този показател. Това заяви финансовият министър Гълъб Донев по време на блицконтрол в Народното събрание в отговор на въпрос на Николай Денков от "Продължаваме промяната".

Денков попита дали очакваното плащане от над €1,8 млрд. ще доведе до по-нисък дефицит през годината. Той изрази съмнение, че прогнозираният размер от 5,7% е реалистичен и посочи, че според него дефицитът би могъл да бъде около 4%. Денков постави и въпроса каква би била отговорността при значително разминаване между планирания и реалния дефицит.

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Донев посочи, че по предварителни данни към края на септември дефицитът е 2,8% от БВП. Той обясни, че през последните 3 месеца на годината традиционно се извършва значителна част от бюджетните разходи. Сред тях са социални плащания, капиталови инвестиции, средства за зимно поддържане и почистване на пътищата и други разходи.

Финансовият министър уточни, че петото плащане по ПВУ е очаквано в края на годината и вече е включено в бюджетните разчети. Затова според него постъпването на средствата няма да доведе до промяна в планирания дефицит от 5,7% от БВП.

Допълнителен натиск върху разходите оказват проектите, финансирани по Плана за възстановяване и устойчивост, както и Общинската инвестиционна програма.

Донев определи заложения за тази година дефицит като рекорден и го свърза с натрупвани с години политики. Сред основните фактори за високите разходи той посочи социалните плащания и средствата за възнаграждения на персонала.

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