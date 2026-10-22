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Служители на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) и Националното тол управление излязоха на протест пред централата на агенцията в София с искане за конкретна информация за предстоящите съкращения и структурните промени в сектора.

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Според обявените планове през февруари ще бъдат съкратени 505 щата в тол управлението, от които 420 са реално заети от служители, а до края на годината ще бъдат освободени и 87 души от областните пътни управления, ангажирани с обществени поръчки.

Снимка: БТА

Недоволството е предизвикано от липсата на яснота за реформата, обявена от властта преди 4 месеца. Служителите твърдят, че все още не са получили конкретен отговор от ръководството на АПИ кои звена ще бъдат преструктурирани и колко души ще загубят работата си.

На съкратените ще бъде предложено да преминат на работа в Агенция "Митници" или в други структури, които осъществяват контрол по пътищата.

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"Аз работя в тол управлението във Варна. Искам да знам дали ще остана на работа", заяви протестиращият Светослав Стоянов, цитиран от bTV. "От разговорите с шефа на АПИ не разбирахме кой и къде ще бъде съкратен. Ако не ни чуят, ще отидем под прозорците на министъра", коментира инж. Йоанис Партениотис, вицепрезидент на КТ "Подкрепа".

От синдикалните организации посочват, че около 600 служители могат да бъдат засегнати от предвидените промени. Те настояват за диалог с ръководството и за конкретни отговори за бъдещето на работещите в системата.

Снимка: БТА

"Организираме протест, чрез който да заявим желанието на хората да получат една информация, която за тях е жизненоважна, а именно кога ще бъде последният им работен ден. Защото много отдавна вече в медиите се върти как предстои реформа, свързана с пътната безопасност, което, разбира се, трябва винаги да стои на първо място, но без яснота какво ще се случи с хората", заяви Йордан Йорданов, заместник-председател на Федерация "Строителство, индустрия и водоснабдяване" към КТ "Подкрепа". "Понеже се грижим за семейства, доходите не стигат и не знаем докога ще сме на работа", каза пред БНТ Георги, инспектор в системата.

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