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Анатолий Чубайс, архитектът на руската програма за приватизация в постсъветския период и един от ключовите политически фигури, допринесли за идването на власт на Владимир Путин, заяви, че руската икономика ще преживее поне едно десетилетие на "стагнация", но няма да се срине.

Според Чубайс, който след много време мълчание (той напусна поста си в Кремъл заради войната в Украйна) изнесе лекция в университет в Нидерландия, в която заяви, че технократичните чиновници в правителството на Русия, както и управителката на Централната банка Елвира Набиулина, се справят "блестящо" със задачата да поддържат макроикономическата стабилност.

Това бяха първите публични коментари на Чубайс, след като напусна поста си на специален представител на руския президент по връзките с международните организации и напусна страната няколко седмици след началото на войната през 2022 г.

Тези чиновници действат "с политическата подкрепа" на Путин, който "дълбоко разбира какво представлява това. Така се случи, че той поддържа тази картина", заяви Чубайс. Набиуллина "просто твори чудеса", смята той.

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Въпреки трудностите руската икономика вероятно ще се окаже достатъчно устойчива, за да оцелее поне 10-15 години, смята Чубайс. "Ние изградихме солидна основа", заяви той.

"Това означава две неща. Първо: в страната няма да има икономическа катастрофа. Второ: в страната няма да има икономически растеж. Стагнация", — каза Чубайс.

Той описа пазарната икономика на Русия като основана на три стълба: макроикономическа стабилност, частна собственост и свободно ценообразуване.

Според Чубайс, въпреки че стабилността се запазва, се наблюдават "масови нарушения" в сферата на частната собственост и във функционирането на свободното ценообразуване. Това означава, че два от трите стълба са отслабнали и ще продължат да отслабват.

Прогнозата му вероятно ще предизвика тревога в Кремъл. Путин поиска от правителството да предприеме мерки за стимулиране на икономическия растеж, който тази година рязко се забави. Предприятията и потребителите са подложени на натиска на високите лихвени проценти, въведени с цел да се спре ускоряващата се инфлация на фона на огромните държавни разходи за войната.

Това вероятно също така няма да се хареса на западните съюзници на Украйна след много години на безпрецедентни санкции, които досега не успяха да сринат руската икономика и да попречат на Путин да финансира войната.

Анатолий Чубайс в продължение на 12 години (от 2008 до 2020 г.) ръководеше корпорацията "Роснано", а след това работи като специален представител на президента на Русия по връзките с международните организации. През март 2022 г. Чубайс подаде оставка и напусна Русия. По-късно, по време на изказването си на Източния икономически форум, Путин нарече Чубайс "някакъв Моше Израелевич" и заяви, че "в структурата на нанотехнологиите, която той е ръководил дълги години", е била открита "огромна финансова дупка".

През 2025 г. срещу редица бивши висши мениджъри на "Роснано" бяха заведени наказателни дела. Освен това корпорацията поиска по съдебен път да им бъдат поискани (включително и от Чубайс) няколко милиарда рубли за нанесени щети. Претенциите на разследването бяха свързани с проекти на компанията в периода от 2010 до 2020 г. — включително с подозрение за присвояване на средства при реализацията на проекта "Plastic Logic" (гъвкав таблет за ученици). Руските активи на Чубайс бяха запорирани, съдът вече частично е уважил един от исковете на корпорацията. Самият Чубайс нарече преследването на бившите топ-мениджъри на "Роснано" "репресии".

През юни 2025 г. Канада наложи санкции срещу Чубайс. В опит да постигне отмяната им той заведе иск в канадски съд, в който твърдеше, че "исторически" е бил в опозиция на руския президент и се е противопоставял на войната. През април 2026 г. правителството на Канада изключи Чубайс от санкционния списък.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.