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Промишленото производство в България е продължило да намалява през септември 2026 г. На месечна база спадът е 0,5% спрямо август, а в сравнение със същия месец на миналата година понижението достига 8,9%, показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

Динамиката през септември е различна в отделните сектори. Най-силен месечен спад е отчетен в добивната промишленост - с 8,4%. Производството в преработващата промишленост се е понижило с 0,4%. На този фон производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ нараства с 6,8%.

В преработващата промишленост най-голямо намаление спрямо август има при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 13,9%, както и при производството на електрически съоръжения - с 6,8%.

В същото време няколко производства отчитат осезаемо увеличение. Производството, некласифицирано другаде, нараства с 10,4%, автомобилите, ремаркетата и полуремаркетата - с 9,4%, а компютърната и комуникационната техника, електронните и оптичните продукти - с 9,3%.

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На годишна база картината е още по-неблагоприятна за промишлеността. Добивният сектор отчита срив от 56,6% спрямо септември 2025 г., а преработващата промишленост се свива с 9,4%. Единствено производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е нараснало - с 32,2%.

Сред преработващите производства най-сериозни годишни спадове са регистрирани при обработката на кожи и производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 41,5%. Производството на метални изделия, без машини и оборудване, е намаляло с 41,2%.

Има и отрасли с положително развитие на годишна база. Производството на тютюневи изделия се увеличава с 11,9%, на хранителни продукти - с 9,7%, а на лекарствени вещества и продукти - с 9,3%.

Данните за месечната динамика са сезонно изгладени, а годишните сравнения са изчислени на базата на календарно изгладения индекс.

 

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