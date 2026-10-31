Резултатите засилват натиска върху властите да подкрепят икономиката, за да постигнат годишната си цел за растеж от 4,5 до 5 на сто

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Промишлената активност в Китай се е свила през октомври, а секторите на услугите и строителството също отчитат влошаване, сочат данни на Националното статистическо бюро, цитирани от Блумбърг и БТА. Резултатите засилват натиска върху властите да подкрепят икономиката, за да постигнат годишната си цел за растеж от 4,5 до 5 на сто.

Официалният индекс на мениджърите по покупките (Пи Ем Ай) в преработвателната промишленост се понижава до 49,3 пункта спрямо 50,1 пункта през септември. Стойността е под средната прогноза от 49,9 пункта в проучване на Блумбърг сред икономисти. Равнище под 50 пункта показва свиване на активността, а над тази граница означава растеж.

Индексът за непроизводствената дейност, който обхваща строителството и услугите, също преминава под този праг, спадайки до 49,7 пункта спрямо 50,2 пункта през септември.

Данните показват загуба на инерция във втората по големина икономика в света в началото на четвъртото тримесечие след умереното възстановяване през предходните три месеца, посочва Блумбърг.

Отслабване се наблюдава както при производството, така и при търсенето. Производственият подиндекс в преработвателната промишленост спада с 1,9 пункта до 49,8 пункта, а този на новите поръчки се понижава с 1,1 пункта до 49,4 пункта.

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Големите предприятия продължават да отчитат растеж с показател от 50,2 пункта. При средните и малките компании индексите се понижават съответно до 48,4 и 47,5 пункта.

Високотехнологичното производство също запазва положителна динамика с индекс от 51,3 пункта въпреки общото свиване на промишлената активност.

През последните седмици правителството въведе пакет от целеви стимули, включващ разширена кредитна подкрепа за малките предприятия и потребителите, ипотечни субсидии за определени категории купувачи на жилища и допълнителни квоти за емитиране на облигации от местните власти.

Започна и изпълнението на големи инфраструктурни проекти, а властите заявиха готовност за допълнителни мерки при необходимост.

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