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Производството на вино във Франция тази година се очаква да спадне до най-ниското си ниво за този век поради екстремните горещини и сушата, въпреки подобрената прогноза, публикувана днес от министерството на земеделието, предаде "Ройтерс"

Вторият по големина производител на вино в света се очаква да произведе 34,9 милиона хектолитра вино тази година, спрямо прогнозата от миналия месец от 33,9 милиона, благодарение на по-добрите от очакваното добиви в Лангедок-Русийон - най-големия произвеждащ регион.

Ревизираната оценка е с 2% по-ниска от слабата продукция от миналата година и с 14% под средното за периода 2021-2025 г. "Този спад се дължи както на намаляването на лозовите площи, така и на по-ниските добиви, причинени от сушата и интензивните летни горещини", заяви министерството в доклад. "Въпреки това между винарските региони остават значителни различия: някои понасят съществени загуби, докато други отчитат добиви, по-високи от тези през предходната година", добави то.

Рекорден спад в производството на вино
Виж още Рекорден спад в производството на вино

Производството в Лангедок-Русийон се подобри благодарение на късните летни дъждове и сега се прогнозира да бъде с 2% над петгодишната средна стойност.

В Шампан брането приключи към началото на септември - най-ранният край в историята - а производството намаля наполовина спрямо както 2025 г., така и петгодишната средна стойност поради слани, градушка, суша и горещини.

Бургундия-Бьожоле, Лоара, Шарант, Юра и Югоизтокът също отчетоха спад, посочи министерството.

Производството в региона на Бордо беше с 10% над катастрофалната реколта от миналата година, но остана с 11% под средното, тъй като лозарите изкорениха част от лозята си на фона на намаляващото потребление.

 

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