Управляващите внесоха отделни промени в Кодекса на труда, след като Конституционният съд отмени предишния им опит да прокарат реформата през бюджетния закон

8248 Снимка: БТА

Депутати от "Прогресивна България" отново правят опит да променят начина на изчисляване на трудовия стаж, като предлагат той да се отчита пропорционално на реално отработеното време. Законопроектът за изменение на Кодекса на труда е внесен вчера следобед в Народното събрание, предаде БНР.

Първоначално управляващите бяха включили същите промени в преходните и заключителните разпоредби на бюджета за 2026 г. Конституционният съд обаче ги отмени с мотива, че те нямат пряка връзка с приходната и разходната част на държавния бюджет за съответната година.

Сега предложението отново е внесено, но като самостоятелна законодателна инициатива чрез промени в Кодекса на труда.

Според проекта за един ден трудов стаж ще се зачита времето, през което работникът или служителят е отработил пълното законоустановено за него работно време. При работа на непълно работно време стажът ще се изчислява пропорционално спрямо установената продължителност на работния ден.

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Предвижда се за един месец трудов стаж да се признава календарният месец, през който са отработени всички работни дни. Ако през отделни месеци са изработени по-малко от предвидените работни дни, натрупаното време ще се преобразува в месеци, като общият брой на отработените дни се раздели на 21.

Вносителите предлагат новите правила да влязат в сила от 1 януари 2027 г.

В мотивите си те посочват, че целта е да се въведе принципът на пропорционалност при определянето на трудовия стаж. Според авторите на законопроекта трудовите права трябва да съответстват на действително положения труд, а промяната да гарантира равнопоставеност между работещите при различни форми на заетост.

Предложението обаче среща сериозни възражения от синдикатите. Те вече се обявиха против промяната, предупреждавайки, че новият начин на отчитане на стажа може да засегне придобиването и ползването на различни трудови права, включително правото на платен годишен отпуск.

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