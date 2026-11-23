Броят на несъстоятелностите – значително над прогнозите за Централна и Източна Европа и света

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Бизнес несъстоятелностите в България ще се увеличат с 12% през 2026 г. спрямо предходната година, прогнозира кредитният застраховател "Алианц Трейд". Очакваният ръст у нас е значително над средния за Централна и Източна Европа - 2%, и глобалната прогноза от 5%. Тенденцията ще продължи и през 2027 г., но с по-умерен темп от 2%, а през 2028 г. се очаква броят на несъстоятелностите да се стабилизира.

Според оценката на компанията през тази година в България ще бъдат регистрирани около 490 фалита. Анализаторите обаче предупреждават, че официалната статистика не отразява пълния мащаб на проблемите, тъй като законодателните особености и сложните процедури по обявяване на несъстоятелност ограничават броя на формалните производства.

Значителна част от случаите на несъбрани просрочени търговски вземания остават извън официалните данни. Някои задлъжнели дружества просто прекратяват дейността си, без да преминават през процедура по несъстоятелност. Сред установените практики са изоставянето на фирми с малко или никакви активи и прехвърлянето на собствеността им на лица без съществено имущество. Подобни случаи се срещат най-вече в транспорта и търговията с горива, макар и да стават по-редки.

Други компании спират работа след налагане на запори от Националната агенция за приходите или при наличие на банкови обезпечения по кредити и лизингови договори. В такива ситуации кредиторите често не предприемат процедура по несъстоятелност заради допълнителните разходи и малките шансове да съберат вземанията си. Така фактическото прекратяване на дейността и финансовите затруднения на част от фирмите не намират отражение в официалната статистика.

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Сред секторите с повишен риск от просрочия и финансови затруднения у нас са земеделието и транспортът. При транспортните компании забавените плащания остават траен проблем, а натискът се засилва от нестабилните цени на горивата и логистичните затруднения, свързани със ситуацията в Черно море и ниските нива на река Дунав през последните месеци.

В земеделието проблеми се наблюдават при търговци на зърно и торове, а отделни случаи на финансови затруднения има и във фотоволтаичния сектор. В строителството продължават сигналите за увеличаване на задлъжнялостта и забавяне на плащанията. Заради отслабването на строителната активност и намаляването на новите проекти експертите на "Алианц Трейд" в България не очакват съществено подобрение в краткосрочен план.

Рискът от фалити нараства и в световен мащаб. Глобалната прогноза на компанията предвижда увеличение на несъстоятелностите с 5% през 2026 г. и с още 1% през 2027 г., след ръст от 6% през 2025 г. Едва през 2028 г. се очаква леко понижение от 1%. Въпреки това броят на фалитите ще остане приблизително с 22% над средните равнища отпреди пандемията.

Особено тревожна е ситуацията при големите компании. През първите 9 месеца на 2026 г. в света са отчетени 376 несъстоятелности на организации с годишен оборот над 50 млн. евро - рекорд за този период. Най-много са случаите в търговията на дребно, услугите и строителството.

Нарастващият брой фалити създава риск и за заетостта. Според оценките на "Алианц Трейд" около 2,7 млн. работни места в света са пряко изложени на опасност от несъстоятелност на работодателите през всяка от годините 2026 и 2027 г. Това са с 180 000 повече спрямо 2025 г. Най-голям е рискът в Европа, където са засегнати приблизително 1,6 млн. работни места, следвана от Северна Америка с около 650 000.

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