Според експертите през 2027 г. икономиката ще понесе допълнителна тежест от 2 млрд. евро, а планираното свиване на дефицита до 4,3% от БВП е недостатъчно.

4055 Снимка: БТА

Приватизация на Българския енергиен холдинг (БЕХ), Българската банка за развитие (ББР), "Български пощи", Държавната консолидационна компания и "Топлофикация София" предлагат експертите от Института за пазарна икономика (ИПИ) като част от мерките за овладяване на бюджетните дефицити и стимулиране на икономическия растеж. Сред идеите им са още концесиониране на държавни обекти и привличане на частни инвестиции в размер на поне 2% от брутния вътрешен продукт (БВП). Предложенията са включени в Алтернативния бюджет на ИПИ за 2027 г., представен днес на събитие в "Гранд хотел София". Разработката е изготвена в сътрудничество с Фондация "Фридрих Науман".

Според анализа България е изправена пред риск да отчете цяло десетилетие на бюджетни дефицити. Държавният дълг вече е преминал границата от 30% от БВП, а при запазване на сегашната тенденция може да достигне 40-45% до 2035 г. Междувременно разходите за лихви се очаква да нараснат до 1,8 млрд. евро през 2028 г.

Основната цел на алтернативния бюджет е да очертае път към бърза фискална консолидация и излизане от процедурата за свръхдефицит, по-ефективно използване на публичните средства и създаване на условия за устойчив растеж чрез предприемачество, инвестиции и по-висока производителност.

"Очакваме публикуването на бюджета (проекта на бюджет на правителството, бел. авт.) всеки момент. Все пак решихме веднага след изборите, че е време темата да бъде отворена и да се говори открито за това как да се справим с дефицита - какво се предлага от правителството, какви са алтернативите, очакват ли ни изненади", каза старшият изследовател в ИПИ Петър Ганев, цитиран от БТА.

Снимка: БТА

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По-малко разходи и по-малка администрация

Институтът предлага фискалната стабилност да бъде постигната при запазване на сегашните данъчни ставки. Според експертите публичните разходи трябва да бъдат върнати до ниво от не повече от 38% от БВП, а държавният дълг да се задържи около 30% от икономиката. Целта е бюджетният дефицит да следва трайно низходяща тенденция.

В публичния сектор ИПИ настоява за прилагане на принципа за по-малка, но по-ефективна държава. За целта предлага т.нар. правило 20/10 - служителите в държавния сектор да не надхвърлят 20% от всички заети в икономиката, а разходите за възнаграждения в бюджета да бъдат ограничени до 10% от БВП.

Ганев обърна внимание, че автоматичните механизми за увеличение на заплатите в публичния сектор не са премахнати, а само замразени. Според него в момента за държавните институции финансово е по-изгодно да поддържат незаети щатни бройки, вместо да ги закриват.

Сред предложенията са още реформа на социалните плащания, преструктуриране на модела за предоставяне на лична помощ и ограничаване на неефективните субсидии.

ИПИ настоява и за промяна на начина, по който се финансират и оценяват публичните услуги в образованието, здравеопазването и съдебната система. Акцентът трябва да бъде върху постигнатите резултати, качеството, ефективността и отчетността, а не само върху размера на отпуснатите средства.

Допълнителна тежест от 2 млрд. евро през 2027 г.

Според оценката на ИПИ на базата на наличната до момента информация за бюджетния план на правителството през 2027 г. икономиката ще понесе допълнителна тежест от 2 млрд. евро. Институтът смята, че проблемът с разходната част остава нерешен, а планираните икономии ще бъдат компенсирани от нови бюджетни ангажименти. Експертите определят и предвидената консолидация до дефицит от 4,3% от БВП като недостатъчна.

Главният икономист на ИПИ Лъчезар Богданов предупреди, че признаците за забавяне на българската икономика може да станат видими още в рамките на настоящото управление. По думите му за разлика от предишни кабинети сегашното правителство има потенциал да изкара пълен 4-годишен мандат и няма да може да прехвърли натрупаните проблеми на следващата власт.

Сред външните рискове пред икономиката Богданов посочи слабия растеж на основните търговски партньори на България, ограничените възможности за фискални стимули в големите икономики от еврозоната, както и продължаващите войни и инфлационния натиск от тях.

Снимка: БТА

Вътрешните рискове включват очакваното отслабване на търсенето от публичния сектор заради приключването на Националния план за възстановяване и устойчивост и на други програми с европейско финансиране. Към тях се добавят и сигналите за охлаждане на пазара на труда.

Растежът се крепи на потреблението и кредитите

Като тревожни сигнали Богданов открои позицията на България начело на 3 класации в ЕС и еврозоната - по реален годишен ръст на потреблението към второто тримесечие на годината, по увеличение на заплатите през 2025 г. и първата половина на 2026 г., както и по растеж на кредитирането на домакинствата.

"Това е перфектната буря на растеж, движен от потреблението, движен на свой ред до голяма степен от кредита. Това е растеж на заем и той не може да продължава вечно и в един момент ще има охлаждане", предупреди икономистът.

Той обърна внимание и на разминаването между нарастващото потребление и внос и стагнацията на износа. По думите му това се отразява в дефицит по текущата сметка от около 9% от БВП.

ИПИ предупреждава и за натиск върху бизнеса

Петър Ганев очерта и няколко политически риска според оценката на института. Сред тях са институционалният и фискалният натиск върху бизнеса, особено върху големите и чуждестранните компании, включително чрез предложения за въвеждане на данък "свръхпечалба".

ИПИ предупреждава и за прекомерен контрол върху цените и намеса в пазарните отношения. Според експертите този подход може да започне от търговията на дребно, но впоследствие да се разпространи и към други сектори.

Като отделен риск институтът посочва възможността за посегателство върху личните пенсионни спестявания в момент, когато предстои въвеждането на мултифондовия модел.

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