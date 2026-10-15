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Приходите в руския федерален бюджет от данъци върху нефт и газ, които представляват около една пета от общите държавни приходи, се очаква да нараснат с 10% на годишна база през октомври и да достигнат 1 трилион рубли (11,97 милиарда долара), според изчисления на "Ройтерс".

Русия, третият най-голям производител и износител на петрол в света след САЩ и Саудитска Арабия, разчита силно на продажбите на нефт и газ, които помагат за финансирането на военната ѝ кампания в Украйна.

Приходите от данъци върху нефт и газ се очаква да се увеличат повече от два пъти този месец спрямо септември, основно поради тримесечните плащания на допълнителния данък върху печалбата от добива на петрол. Без този данък приходите през октомври се очаква да надхвърлят септемврийските нива с около 164 милиарда рубли, или 36%.

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Изчисленията на "Ройтерс" се основават на данни за добива на нефт и газ, обема на рафиниране и доставките на вътрешния и международния пазар.

Световните цени на петрола скочиха заради конфликта в Близкия изток, който нарушава доставките. Положителният ефект от по-високите цени обаче ще бъде частично компенсиран от очаквания спад от 5% в производството през третото тримесечие на 2026 г. спрямо същия период на 2025 г.

Бюджетът на Русия за 2026 г. предвижда приходи от нефт и газ в размер на 8,918 трилиона рубли от общо 40,283 трилиона рубли приходи.

Според оценката на "Ройтерс" общите приходи от нефт и газ за периода януари-октомври 2026 г. се очаква да достигнат 6,45 трилиона рубли, което е спад от 14% спрямо същия период на предходната година.

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