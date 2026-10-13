Александър Пулев се срещна с представители на "Боинг", "Локхийд Мартин" и "Ел Три Харис" и заяви готовност за привличане на инвестиции и трансфер на технологии

1557 Снимка: Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията

България има потенциал да разшири индустриалното си сътрудничество със САЩ в отбранителния сектор чрез съвместни предприятия, местно производство и трансфер на технологии. Страната е отворена за американски инвестиции, които да допринесат за модернизацията на производствените мощности и създаването на висококвалифицирани работни места. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев при откриването на форум за възможностите за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността в Черноморския регион. Събитието е организирано от Департамента по търговия на САЩ и се проведе в рамките на годишното изложение на Асоциацията на армията на САЩ (AUSA). Форумът беше открит съвместно със заместник-помощник-секретаря в американското ведомство Брадли МакКини, съобщиха от Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията.

"Разполагаме с възможности да ускорим процесите и да изведем индустриалното си сътрудничество на следващо ниво. България е отворена за привличане на американски инвестиции", посочи Пулев. Той открои морската сигурност като един от основните приоритети и подчерта потенциала за разработване на високотехнологични решения, които да съчетават американските възможности с българския инженерно-технически капацитет. Сред областите с перспективи за партньорство са безпилотните летателни апарати, системите за противодействие на дронове, наблюдението и киберсигурността.

Вицепремиерът заяви, че България има политическата воля и необходимия капацитет за постигане на конкретни резултати. Според него сътрудничеството трябва да включва разширяване на производството, модернизация на съществуващите мощности и използване на квалифицирани български инженерни кадри. "Нашето предложение е разширяването на производствения капацитет и модернизирането на съществуващите мощности и инженерни кадри с висока квалификация. Това означава създаване на преки съвместни предприятия с българската държава, възможности за производство на място в България, а не само договори за изкупуване на готовата продукция", подчерта Пулев.

Преди откриването на форума той и Брадли МакКини проведоха двустранна среща, на която обсъдиха задълбочаването на двустранното сътрудничество, трансфера на технологии и възможностите за разширяване на партньорствата между български и американски компании във високотехнологичния и отбранителния сектор.

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В рамките на изложението Пулев разговаря и с представители на водещи американски компании, сред които "Боинг Дифенс, Спейс енд Секюрити" и "Ел Три Харис". Той посети и централата във Вашингтон на "Локхийд Мартин" - един от големите световни производители на авиационни и ракетни системи и космически технологии.

В разговорите бяха разгледани възможностите за партньорства с български предприятия в областта на авиацията, отбраната, космическите технологии и автономните дронове. Обсъдени бяха също перспективите за включване на български компании в международни производствени вериги. "Приветстваме американски компании, които желаят да изградят производство в България, да осъществят пълноценен трансфер на технологии и да създадат висококвалифицирани и добре платени работни места", коментира вицепремиерът.

Пулев е на официално посещение във Вашингтон, където ръководи българска бизнес делегация от 20 компании, организирана от Американската търговска камара в България.

Годишното изложение и професионален форум на Асоциацията на армията на САЩ събира над 40 000 участници, повече от 750 изложители и представители на над 100 държави. Програмата включва представяне на отбранителни технологии и оборудване, дискусии за модернизацията на американската армия и срещи между военни ръководители, представители на институциите, отбранителни компании и международни делегации.

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