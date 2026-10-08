Бумът на инвестициите в изкуствен интелект компенсира част от негативния ефект от войната в Близкия изток и нарушенията на енергийните доставки

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Световната търговска организация (СТО) рязко повиши прогнозата си за ръста на световната търговия със стоки през тази година до 3,9%, като повече от удвои предишната си оценка от 1,9%. Според организацията бумът на инвестициите в изкуствен интелект е компенсирал част от негативния ефект от войната в Близкия изток, предаде AP.

Базираната в Женева търговска организация посочва, че световната търговия се е развивала с устойчиви темпове, тъй като веригите за доставки са се адаптирали към промените, а увеличените разходи, свързани с изкуствения интелект, са дали "мощен тласък на търговията със стоки".

Новата прогноза представлява значително повишение спрямо очакванията на СТО от пролетта за ръст от 1,9% на търговията със стоки. Този показател не включва търговията с услуги. За 2027 г. организацията очаква ръст от 4,1% при предишна прогноза от 2,9%, направена през март. "Промяната в прогнозата отразява доказателствата, че световните вериги за доставки са се адаптирали към нарушенията на пазарите на енергия и торове, докато силните инвестиции в инфраструктура, свързана с изкуствения интелект, стимулираха търговията със стоки, необходими за развитието на ИИ", посочва СТО.

Търговията с петрол, газ и торове през Персийския залив беше разтърсена, след като през февруари започна войната между САЩ, Израел и Иран. СТО посочва, че търговията със стоки е нараснала с 3,5% през първата половина на годината, подкрепена основно от пазара на изкуствения интелект.

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Търсенето на стоки, свързани с развитието на ИИ, като полупроводници и сървъри, е формирало 47% от ръста на световната търговия със стоки през първите 6 месеца на 2026 г. Търговията с тези продукти се е увеличила с 67% на годишна база, ускорявайки и без това бързия ръст, отчетен през 2024 г. и 2025 г., посочва СТО.

Войната в Близкия изток обаче е нанесла сериозен удар върху енергийната търговия. Износът на втечнен природен газ от Близкия изток е намалял с 47% през първата половина на годината, а износът на суров петрол се е свил с близо 25%.

Увеличените доставки от други производители са ограничили общия спад до около 1% при втечнения природен газ и около 6% при суровия петрол.

СТО очаква световната икономика да нарасне с 2,6% през тази година и с 2,9% през 2027 г. Организацията обаче предупреждава, че конфликтът в Близкия изток ще продължи да оказва натиск върху световната търговия чрез по-високи цени на енергията и нарушения на транспортните маршрути.

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