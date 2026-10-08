Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Световната търговска организация (СТО) рязко повиши прогнозата си за ръста на световната търговия със стоки през тази година до 3,9%, като повече от удвои предишната си оценка от 1,9%. Според организацията бумът на инвестициите в изкуствен интелект е компенсирал част от негативния ефект от войната в Близкия изток, предаде AP.

Базираната в Женева търговска организация посочва, че световната търговия се е развивала с устойчиви темпове, тъй като веригите за доставки са се адаптирали към промените, а увеличените разходи, свързани с изкуствения интелект, са дали "мощен тласък на търговията със стоки".

Новата прогноза представлява значително повишение спрямо очакванията на СТО от пролетта за ръст от 1,9% на търговията със стоки. Този показател не включва търговията с услуги. За 2027 г. организацията очаква ръст от 4,1% при предишна прогноза от 2,9%, направена през март. "Промяната в прогнозата отразява доказателствата, че световните вериги за доставки са се адаптирали към нарушенията на пазарите на енергия и торове, докато силните инвестиции в инфраструктура, свързана с изкуствения интелект, стимулираха търговията със стоки, необходими за развитието на ИИ", посочва СТО.

ЕК представи план за реформа на Световната търговска организация
Виж още ЕК представи план за реформа на Световната търговска организация

Търговията с петрол, газ и торове през Персийския залив беше разтърсена, след като през февруари започна войната между САЩ, Израел и Иран. СТО посочва, че търговията със стоки е нараснала с 3,5% през първата половина на годината, подкрепена основно от пазара на изкуствения интелект.

Търсенето на стоки, свързани с развитието на ИИ, като полупроводници и сървъри, е формирало 47% от ръста на световната търговия със стоки през първите 6 месеца на 2026 г. Търговията с тези продукти се е увеличила с 67% на годишна база, ускорявайки и без това бързия ръст, отчетен през 2024 г. и 2025 г., посочва СТО.

Войната в Близкия изток обаче е нанесла сериозен удар върху енергийната търговия. Износът на втечнен природен газ от Близкия изток е намалял с 47% през първата половина на годината, а износът на суров петрол се е свил с близо 25%.

Увеличените доставки от други производители са ограничили общия спад до около 1% при втечнения природен газ и около 6% при суровия петрол.

СТО очаква световната икономика да нарасне с 2,6% през тази година и с 2,9% през 2027 г. Организацията обаче предупреждава, че конфликтът в Близкия изток ще продължи да оказва натиск върху световната търговия чрез по-високи цени на енергията и нарушения на транспортните маршрути.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката Днес
Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката
33680
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4383
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10114
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1486
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2340
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5467
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2286
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3781
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1489
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
431