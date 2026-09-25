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Правителството се отказва от предложението електрическите автомобили с мощност над 250 kW да бъдат облагани с акциз. Това съобщи заместник-министърът на финансите Людмила Петкова пред bTV. "Оказа се, че при електрическите автомобили самата мощност се допълва от батериите и се получават по-високи киловати. Ще ги изключим от облагане с акциз, така както са изключени от облагане с местни данъци", заяви Петкова. Тя уточни, че в Министерството на финансите се прави допълнителен анализ и на режима за хибридните автомобили, които използват едновременно двигател с вътрешно горене и електрическо задвижване.

Кабинетът "Радев"

Първоначалното предложение на правителството предвиждаше от 1 януари 2027 г. акциз да се плаща за леки автомобили с мощност от 250 kW нагоре, или около 340 конски сили. Налогът трябваше да се начислява при първа регистрация или при внос на автомобила в България.

Предвидените ставки бяха различни за нови и употребявани автомобили. За употребяваните предложението беше за 5000 евро плюс 8 евро за всеки kW над прага от 250 kW. За новите автомобили акцизът трябваше да бъде 10 000 евро плюс 10 евро за всеки kW над 250 kW.

Така например нов автомобил с мощност значително над 250 kW би попаднал в новия режим заради мощността си, независимо от конкретната му марка и модел. След последното уточнение на Министерството на финансите обаче електромобилите ще бъдат извадени от това облагане.

Причината е, че при електромобилите измерването на мощността има специфики заради начина, по който работят електрическите двигатели и батериите. Според Петкова именно това е довело до необходимостта правилата да бъдат прецизирани.

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Предложението за акциз върху мощните автомобили е част от по-широк пакет промени в Закона за акцизите и данъчните складове. Законопроектът е внесен в Народното събрание на 21 септември и е разпределен за разглеждане от парламентарните комисии по бюджет и финанси, икономическа политика, енергетика и европейските въпроси.

Мотивът за новия налог, представен от финансовото министерство, е да се постигне по-голямо съответствие между данъчната тежест и характеристиките на автомобилите с висока мощност и луксозен характер, както и да се осигурят допълнителни приходи за бюджета.

За електромобилите обаче правителството досега е поддържало различен данъчен подход. Те са освободени от данък върху превозните средства, а от 1 януари 2026 г. е въведен и по-благоприятен режим за данъчната амортизация на електрическите автомобили, придобити от бизнеса.

 

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