Средствата са за частично плащане на вече извършени дейности за над 606 млн. евро

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Правителството одобри допълнителни 199,6 млн. евро за бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Парите са предназначени за частично разплащане на извършени дейности по договорите за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища.

Сумата ще бъде осигурена чрез преструктуриране на разходи и трансфери от централния бюджет за 2026 г., като според решението това няма да промени общата рамка на държавния бюджет.

Решението идва след одит на Сметната палата на дейността на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) за периода 2020-2026 г., извършен по разпореждане на Народното събрание. Проверката е установила натрупване на голям обем неодобрени сертификати за вече изпълнени ремонти и дейности по поддръжка на пътната мрежа.

Като основна причина за забавянето одитът посочва липсата на определен максимален срок, в който Управителният съвет на АПИ трябва да се произнесе по представените сертификати. Според Сметната палата забавеното им одобряване затруднява правилното отчитане на публичните разходи и нарушава финансовата дисциплина.

Одиторите определят приемането на сертификатите като задължителна стъпка за потвърждаване на реално извършената работа. Според тях тя трябва да се извършва, за да бъдат отчетени действителният обем на дейностите и задълженията на агенцията.

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От АПИ трябва до края на годината да предприемат действия за одобряване на натрупаните сертификати от Управителния съвет. Това ще позволи разходите да бъдат отразени в счетоводството на агенцията, а строителните компании да издадат фактури за извършената работа.

Общата стойност на дейностите, изпълнени преди 2026 г., но все още неотразени по този ред, е 606,4 млн. евро. В сумата влизат не само текущи ремонти и поддръжка на републиканската пътна мрежа, но и доставка и монтаж на ограничителни системи, полагане на пътна маркировка и производство, доставка и монтаж на пътни знаци. Към края на отчетния период сертификатите за тези дейности все още не са били одобрени от Управителния съвет на АПИ, а изпълнителите не са издали фактури.

Одобрените сега 199,6 млн. евро ще позволят частично плащане на безспорно дължими суми за извършената работа. Според правителството това трябва да намали напрежението в строителния бранш и да ограничи риска от допълнителни разходи за държавата. Такива биха могли да възникнат, ако фирмите предявят претенции за неустойки, лихви и съдебни разноски заради забавените плащания.

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