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Типичната потребителска кошница в България е с 15% по-скъпа от тази в Гърция, показва проучване на гръцкия Институт за изследване на търговията на дребно с потребителски стоки (ИЕЛКА), цитирано от "Прото тема". Според изследването Гърция има най-евтината кошница сред 9 европейски държави.

Сравнението обхваща цените на типична домакинска кошница през август 2026 г. в Гърция, България, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Испания, Румъния и Португалия. Анализът включва 40 продуктови категории и над 6000 отделни цени, става ясно от изследването, цитирано от БТА.

Гръцката кошница е по-евтина от тази във всички останали държави, включени в проучването. Най-съществена е разликата с Германия, Франция и Великобритания, където средната стойност на сравняваните продукти е с близо 30% по-висока от тази в Гърция.

След тях се нареждат Румъния и България. При Италия и Испания разликата е по-малка, а най-близки до гръцките цени са тези в Португалия. Разликата между България и Гърция остава и когато от цените бъде изключен ДДС. В този случай българската кошница е с 11% по-скъпа.

Според ИЕЛКА данъчното облагане е един от факторите, които оказват влияние върху крайните цени. В Гърция голяма част от хранителните продукти се облагат с ДДС от 13%, докато в други европейски държави се използват и по-ниски намалени ставки. България е единствената страна в изследването, в която за всички сравнявани стоки се прилага стандартна ставка от 20% ДДС.

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От института обаче подчертават, че ценовите различия между държавите не могат да се обяснят само с данъците. Значение имат още разходите за енергия, горива и транспорт, нивото на заплатите, местното производство, потребителските навици, размерът на пазара и покупателната способност.

Данните според ИЕЛКА потвърждават тенденция, която се наблюдава през последните 12 години - типичната потребителска кошница в Гърция като цяло остава по-евтина от тази в сравняваните европейски държави, макар разликите да се променят през отделните години.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.