"Ивкони Експрес" трябва да осигури собствен подвижен състав, а служителите, които ще преминат към компанията, да получат гаранции за социалните си права за целия 12-годишен период на договора

7281 Снимка: БТА

5 експертни работни групи ще подготвят конкретни решения за организацията на железопътните пътнически превози, които от 13 декември 2026 г. ще се извършват от държавен и частен превозвач. Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев е поставил срок от 2 седмици за приключване на работата им, съобщиха от ведомството.

На среща днес Пеев и заместник-министърът Цвета Тимева са поискали информация за напредъка по подготовката от представители на "Български държавни железници" (БДЖ), Националната компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ), "Ивкони Експрес" и Изпълнителната агенция "Железопътна администрация".

Екипите ще търсят решения по 5 основни направления - осигуряване на подвижен състав, преместване на персонал, бази и поддръжка, графици на движение и продажба на билети.

"Трябва да намерим разумен начин да приведем в изпълнение договора, който сегашният екип на Министерството наследи. Договорът е факт. Той е част от осъществяването на ангажиментите по Плана за възстановяване и устойчивост, процедурата е преминала и договорът трябва да се изпълнява", заяви Георги Пеев.

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Целта е да се установи докъде е стигнала подготовката, кои дейности трябва да бъдат ускорени и какви административни процедури остават за изпълнение. Министърът увери, че ведомството ще окаже подкрепа в рамките на закона, за да се преодолеят затрудненията и услугата да започне да се предоставя в пълен обем от определената дата.

Един от ключовите въпроси е осигуряването на влакове. Освен подвижния състав, който БДЖ трябва да предостави по договора, "Ивкони Експрес" ще трябва да предприеме необходимите действия, за да разполага и със собствени влакове. "Няма да допусна БДЖ да остане без възможност да предоставя своята част от железопътните превози", подчерта Пеев.

Друг важен въпрос е прехвърлянето на служители към частния оператор. Транспортният министър настоя за ясни гаранции, че работниците и служителите, които ще преминат към "Ивкони Експрес", ще запазят социалните си права и ще получат условия, съпоставими с тези в държавната железница.

"Хората трябва да имат гаранции за целия 12-годишен период, за пълен социален пакет и условия, съпоставими с тези, които предоставя БДЖ", посочи министърът.

В началото на 2026 г. тогавашният вицепремиер и министър на транспорта в оставка Гроздан Караджов подписа 12-годишните договори за пътническите железопътни превози след открита конкурентна процедура.

БДЖ - "Пътнически превози" получи Западния регион, който обхваща около 75% от железопътните превози в страната. "Ивкони Експрес" беше класирано на първо място за Северния регион с дял от 14% и Южния регион с 11%. Така частният оператор трябва да поеме общо 25% от пътническите железопътни превози в България.

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