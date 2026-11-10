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Бюджетната комисия в парламента прие единодушно на първо четене предложеното от Министерския съвет увеличение на данъчните облекчения за деца и въвеждането на ново облекчение за разходи за детско развитие. Законопроектът за промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица получи подкрепата на 20 депутати, без гласове "против" и "въздържал се". Промените са част от пакета с изменения в данъчното законодателство за 2027 г., който бюджетната комисия разглежда на извънредно заседание.

Бюджет 2027

Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова посочи, че основните цели на данъчните промени са увеличаване на приходите в бюджета, подобряване на събираемостта, ограничаване на сивата икономика и противодействие на данъчните измами и укриването на данъци.

Пакетът включва и мерки за транспониране на европейски директиви и прилагане на международните стандарти на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Предвидени са също облекчаване на административната тежест за бизнеса и гражданите и данъчни стимули за семействата с деца и предприятията.

Една от основните промени е размерите на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания да бъдат записани трайно в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, вместо да се определят всяка година със Закона за държавния бюджет.

Предлага се облекчението за деца да нарасне от 6000 лв. на 5000 евро за едно дете, от 12 000 лв. на 10 000 евро за две деца и от 18 000 лв. на 15 000 евро за 3 и повече деца. При децата с увреждания размерът на облекчението се увеличава от 12 000 лв. на 12 000 евро.

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Запазва се възможността данъчните облекчения да се ползват авансово през годината чрез работодателя. Очакваният отрицателен ефект за бюджета от увеличението е 137,5 млн. евро.

Законопроектът предвижда и въвеждането на ново данъчно облекчение за действително направени и документално доказани разходи за здравни, образователни и спортни дейности на деца под 18 години.

От годишната данъчна основа ще могат да се приспадат до 2000 евро за едно дете, до 4000 евро за две деца и до 6000 евро за 3 и повече деца.

Според Людмила Петкова необходимостта от мярката е свързана с нарастващите разходи на семействата за отглеждане и развитие на децата. Новото облекчение ще осигурява целева подкрепа за конкретни покупки на стоки и услуги, свързани със здравето, образованието и физическото развитие, за разлика от съществуващите облекчения, които предоставят обща финансова подкрепа.

Родителите ще трябва да разполагат с документи, удостоверяващи извършването и плащането на съответните разходи. Те ще се представят при поискване от приходната администрация. Очакваният отрицателен ефект за държавния бюджет от новото облекчение е 93 млн. евро.

С промените се предлага и увеличение на глобите и имуществените санкции по данъчните закони, голяма част от които не са променяни от 2007 г.

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По думите на Петкова актуализацията е необходима заради натрупаната инфлация и намаляването на реалната стойност на санкциите. За периода от 2006 до 2026 г. натрупаната инфлация е 116,29%. Заместник-министърът обясни, че санкциите са разделени в 3 групи според периода, в който последно са били променяни.

За глобите, които не са актуализирани от 2007 до 2019 г., се предвижда увеличение, съобразено с натрупаната инфлация. При санкциите, променяни между 2020 и 2022 г., актуализацията ще отчита инфлацията за съответния период. За третата група - санкциите, приети или актуализирани от 2023 до 2026 г., ще се извърши само превалутиране по фиксирания курс и закръгляване в евро, без допълнително увеличение.

Петкова уточни, че по този начин се цели да се запази реалният превантивен и възпиращ ефект на глобите, а не механично да се удвои размерът им при преминаването към евро.

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