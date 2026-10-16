Броят на новите предприятия се свива с 29,7% спрямо предходните 3 месеца, а този на фирмите в процедура по несъстоятелност намалява с 22,1% на годишна база

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Регистрацията на нови фирми в България се свива все по-силно. През третото тримесечие на 2026 г. броят на новорегистрираните правни единици е с 31% по-малък спрямо същия период на миналата година при годишен спад от 9,2% през второто тримесечие. В същото време намалява и броят на предприятията, влезли в процедура по несъстоятелност или фалит, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

В периода юли-септември са регистрирани 7968 нови правни единици, а 791 предприятия са започнали процедура по несъстоятелност или фалит, включително обявените в несъстоятелност.

На годишна база броят на новорегистрираните фирми намалява с 31%, а на предприятията в процедура по несъстоятелност или фалит - с 22,1%. При втория показател също има ускоряване на спада спрямо отчетените 17,7% през предходното тримесечие.

Спрямо второто тримесечие на 2026 г. новорегистрираните правни единици са с 29,7% по-малко, а предприятията, влезли в процедура по несъстоятелност или фалит - с 18,1%.

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За сравнение, през април-юни са регистрирани 11 334 нови правни единици, а 966 предприятия са влезли в процедура по несъстоятелност или фалит. Тогава спадът на годишна база при новите регистрации е бил 9,2%, а при предприятията в несъстоятелност - 17,7%.

Търговията остава водещият сектор както при новите регистрации, така и при фалитите. През третото тримесечие фирмите от сектор G "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" формират 84,4% от новорегистрираните правни единици и 90% от предприятията, обявени в несъстоятелност.

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