Банковото кредитиране в еврозоната е набрало скорост през октомври, подкрепено от по-силното търсене на заеми от страна на бизнеса. Това показват данни на Европейската централна банка (ЕЦБ), цитирани от БНР.
Кредитите за домакинствата са нараснали с 3,1% на годишна база до 7,295 трлн. евро. Темпът на увеличение остава непроменен спрямо предходните 3 месеца и за 4-и пореден месец е на най-високото си равнище от февруари 2023 г. Данните показват, че кредитирането на домакинствата продължава да се развива устойчиво.
По-осезаемо ускорение се наблюдава при заемите за нефинансовите предприятия. Техният годишен растеж достига 4,5% през октомври при 4,2% през септември, което подсказва засилено търсене на финансиране от страна на компаниите.
В резултат общият обем на кредитите за частния сектор в еврозоната, който включва домакинствата и нефинансовите предприятия, се увеличава с 4,4% на годишна база през октомври. За сравнение, през септември растежът беше 4,3%.