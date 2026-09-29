От 1 октомври започва изплащането на инфлационния чек, помощта няма да зависи само от това дали човек притежава автомобил

5420 Снимка: БТА

Коледните добавки от 50 евро вече няма да бъдат насочени само към пенсионерите. Новият механизъм за подпомагане ще обхване по-широк кръг уязвими хора и семейства, като право на помощ ще имат тези, които отговарят на определени доходни критерии. Същият механизъм ще се прилага и за допълнителната помощ по Великден. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова в "Денят започва" по БНТ. Тя уточни, че необходимите средства са предвидени в бюджета за 2026 г.

Помощта ще бъде в размер на 50 евро за човек или семейство според условията за получаването ѝ. Освен пенсионерите сред правоимащите ще бъдат семейства, които отглеждат деца с увреждания, приемни семейства и домакинства с много ниски доходи.

По думите на Ефремова промяната в Закона за социалното подпомагане разширява обхвата на хората, които могат да получат допълнителна помощ около Коледа и Великден. Основният критерий ще бъде доходът на хората и семействата.

Според социалния министър действащата система за подпомагане е трудна за ориентиране, защото различните мерки са уредени в множество закони. В момента социалната подкрепа включва над 56 различни мерки, разпределени в повече от 8 закона. Това, според Ефремова, затруднява хората да разберат на каква помощ имат право и към коя институция трябва да се обърнат. Затова Министерството на труда и социалната политика ще започне обсъждане на идеята за създаване на Кодекс за социална закрила. Целта е правилата за социално подпомагане да бъдат по-ясни и събрани в единна система.

В обсъждането се предвижда да участват държавни институции, неправителствени организации и представители на академичната общност.

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От 1 октомври започва изплащането на инфлационния чек за уязвими семейства. Според Ефремова при новия вариант помощта няма да зависи само от това дали човек притежава автомобил. При определянето на правоимащите ще се вземат предвид и данните за доходите. Целта е подкрепата да достигне до хората, които са най-силно засегнати от високите цени. Получателите сами ще решават за какво да използват средствата - за гориво, храна или други стоки и услуги.

Социалното министерство планира допълнителни 300 млн. евро за подкрепа на семействата в бюджета за 2027 г. От тази сума 100 млн. евро са предвидени за семейно подпомагане, а 200 млн. евро - за данъчни облекчения за семейства.

Предвижда се увеличение на еднократните и месечните помощи за семейства с малки деца. Обсъждат се и мерки за подкрепа на децата в занимания и дейности извън училище.

Сред приоритетите на социалното министерство са подготовката на кадри в България и връщането на българи от чужбина. По думите на Ефремова около 2000 души вече са се завърнали в страната по програмата "Избирам България".

Друг акцент е повишаването на квалификацията и преквалификацията на работещите заради промените на пазара на труда, включително навлизането на изкуствения интелект.

Ефремова подкрепи и новия механизъм за определяне на минималната работна заплата, договорен между работодатели и синдикати. По отношение на пенсионната система тя посочи, че към момента не се обсъжда увеличение на осигурителните вноски.

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