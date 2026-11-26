Брент приключи с ръст от 3,5 на сто, а американският лек суров петрол - от 2 на сто

411 Снимка: iStock by Getty Images

Цените на петрола се повишиха в азиатската търговия, продължавайки вчерашното поскъпване заради опасения за доставките от Близкия изток. Йеменските хуси съобщиха, че са атакували най-голямата саудитска рафинерия, а ирански източници съобщиха за танкери, попаднали на мини в Ормузкия проток, предаде Ройтерс.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за европейския пазар, се повишиха с 10 цента, или 0,1 на сто, до 94,71 долара за барел. Котировките на американския лек суров петрол са нагоре с 35 цента, или 0,4 на сто, до 84,03 долара за барел.

Заради Деня на благодарността в САЩ днес няма да бъде определена официална разчетна цена за фючърсите на американския лек суров петрол.

Вчера Брент приключи с ръст от 3,5 на сто, а американският лек суров петрол - от 2 на сто, след като подкрепяните от Иран хуси заявиха, че са атакували рафинерията "Рас Танура" и финансовия район на Рияд, информира БТА.

"Рас Танура" е най-голямата рафинерия в Саудитска Арабия и е част от комплекс, който включва и важен терминал за износ на саудитски суров петрол. Според анализатори последните атаки на хусите ще увеличат геополитическата рискова премия в цените.

Какво движи бизнеса днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Същевременно корабоплаването през Ормузкия проток отново е затруднено, след като петролните доставки през него се възстановяваха до близки до предвоенните равнища.

Полуофициалната иранска агенция Фарс съобщи, позовавайки се на изявление на армията, че вчера танкер е попаднал на морска мина и се е запалил в "зона с ограничен достъп" в протока. По-рано иранските държавни медии съобщиха, че два петролни танкера са попаднали на мини и на борда им са възникнали експлозии.

"Разширяването на конфликта в Близкия изток заплашва да спре възстановяването на петролните потоци през последните седмици. Износът на суров петрол от Персийския залив нарасна през миналата седмица, но тенденцията остава низходяща", коментира анализаторът на Ей Ен Зет (ANZ) Даниел Хайнс.

Министрите от ОПЕК+ ще проведат поредица от срещи на 29 ноември, за да определят политиката за добива през 2027 г. Групата трябва да балансира производството след излизането на Обединените арабски емирства от нея, докато Ирак и Казахстан настояват за повишаване на оценките за производствения им капацитет.

Подкрепа за котировките оказаха и данните за по-слабо от очакваното увеличение на американските петролни запаси. Според Управлението за енергийна информация запасите от суров петрол в САЩ са нараснали с 1,1 млн. барела до 418,9 млн. барела през седмицата до 20 ноември при очаквания на анализаторите за увеличение с 1,5 млн. барела.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.