Идея половината от парите за личните партиди на 4 млн. осигурени да бъдат пренасочени към НОИ предизвика остра политическа реакция. Асен Василев заплаши с протести, а ГЕРБ определи промяната като скрита национализация.

13918 Снимка: БТА

Скандал около бъдещето на втория пенсионен стълб се разгаря броени дни преди представянето на проекта за бюджет за 2027 г. Информации за готвено от финансовото министерство намаляване наполовина на вноската за индивидуалните партиди в универсалните пенсионни фондове - от 5% на 2,5%, предизвикаха остра реакция сред опозицията. Според публикациите се предвижда освободената част да бъде пренасочена към държавното обществено осигуряване. Така държавата би получила допълнителен ресурс за пенсии, но за сметка на парите, които се натрупват лично за втора пенсия на над 4 млн. души.

По информация на в. "24 часа", който се позовава на свои източници във финансовото министерство, промяната е заложена в разчетите на за проектобюджета за 2027 г. Засега обаче няма официално представен текст на мярката. Според публикацията вече натрупаните средства в индивидуалните партиди няма да бъдат засегнати, но бъдещите вноски към тях ще се свият наполовина.

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов реагира с публикация във Фейсбук, в която определи намерението като "поредно скандално действие на властта". Според него управляващите планират частично да национализират втория пенсионен стълб, за да финансират бюджетния дефицит.

"Вместо стимули за икономиката и за капиталовия пазар - повече пари се насочват към държавата. Вместо оптимизация на разходите - натягане на приходната част. Това може да даде краткосрочен резултат за запушване на дупки, но дългосрочно е натискане на газта към пропастта", написа Божанов.

Подобна реакция последва и от Владислав Панев. "Ново 20 два дни след балотажа! Кабинетът щял да предлага в петък с бюджета вноската във втория пенсионен стълб да се намали наполовина до 2,5%, а другите 2,5 да постъпват директно в продънения НОИ", написа той. Панев определи предложението като "национализация и съветска власт в действие".

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Управляващите така разбират намаляването на бюджетния дефицит - не през рязане на разходи, а през допълнителни приходи за сметка на гражданите, тъй като това на практика става нов данък от един милиард евро отгоре, което е близо 1% от брутният вътрешен продукт, каза още Панев преди началото на извънредно заседание на бюджетната комисия, цитиран от БТА. По думите му никой не си е позволявал такова нещо, дори във времена на голяма криза. В държавния бюджет трябва да бъде намаляван дефицитът с орязване на разходите.

И в момента ако хората желаят, могат да си прехвърлят парите в НОИ, добави депутатът от "Демократична България" Мартин Димитров. По думите му сега управляващите решават да го направят служебно, вместо гражданите. Депутатът определи това като "национализация и посегателство върху частни фондове". Ако го направят за частните пенсионни фондове, могат да го направят за всичко, смята той.

Пренасочването би осигурило около 1 млрд. евро допълнителен ресурс за НОИ и би намалило отчетения бюджетен дефицит с приблизително 1 процентен пункт. Изчисленията, цитирани от "24 часа", показват какъв би бил ефектът за осигурените. Според тях пренасочването на половината от вноската означава средно по 433 евро годишно, които вместо да постъпят в индивидуалната партида, ще бъдат преведени към НОИ.

Тази сума беше изведена и от лидера на "Продължаваме промяната" Асен Василев, който отправи остра критика към намерението. По думите му става дума за пари, които се натрупват по лична партида, водят се на името на осигурения и могат да бъдат наследявани.

"Бъркането в джоба на гражданите е 433 евро. Всеки от нас догодина, вместо да получи по индивидуалните си партиди 433 евро, които могат да бъдат наследявани и са записани лично срещу неговото име на базата на заплатата, на която се осигурява, ще му ги вземе Гълъб Донев и ще ги сложи в общия кюп", заяви Василев.

Той подчерта, че срещу пренасочването няма да има допълнително увеличение на пенсиите, а ще се приложи предвиденото осъвременяване по швейцарското правило. Според него промяната би натоварила бъдещите поколения, без да реши структурните проблеми на пенсионната система.

Асен Василев предупреди, че "Продължаваме промяната" ще призове към протести, ако правителството действително включи в проекта за бюджет пренасочването на половината от вноската за втория стълб към НОИ. Той заяви това пред журналисти преди заседание на парламентарната комисия по бюджет и финанси.

Готовност за свикване на протести заяви и съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев."Личните пенсионни спестявания не са касичката на правителството! Това са парите от нашия труд. Това са нашите спестявания. Ако правителството не отстъпи, сме готови да защитим тези пари и на улицата и ще призовем за протест. Долу ръцете от пенсиите на гражданите!", написа той във Фейсбук.

Критики отправиха и представители на ГЕРБ. Те определиха евентуалната промяна като вредна и несправедлива политика, която наказва работещите и прехвърля осигурителна тежест от личните партиди към солидарната система. Според Красимир Вълчев това би било "скрита национализация" и би създало проблем за финансирането на пенсиите на следващите поколения. От партията заявиха, че ще реагират остро, ако информацията се потвърди.

На журналистически въпроси за готвената промяна председателят на бюджетната комисия Константин Проданов отговори: "От вас чувам, нямам представа и не мога да коментирам".

Така темата за пенсионните вноски се превръща в един от най-острите спорове около предстоящия бюджет за следващата година. Ако информацията за пренасочването се потвърди, това ще бъде съществена промяна в модела на допълнителното задължително пенсионно осигуряване - с непосредствен ефект върху размера на бъдещите лични натрупвания и с краткосрочен ефект върху приходите на НОИ.

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