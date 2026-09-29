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Изплащането на
пенсиите за октомври ще започне на 7 октомври и ще продължи до 20 октомври. Пенсионерите, които получават парите си чрез пощенските станции, ще могат да ги вземат според графика, обявен във всяка конкретна станция, съобщиха от НОИ. На 7 октомври ще бъдат преведени и пенсиите на хората, които получават средствата си по банков път.
На 6 октомври Националният осигурителен институт ще изплати
обезщетенията за септември за бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст и осиновяване на дете до 5-годишна възраст.
Плащането ще бъде извършено в рамките на законовия срок, който е до 5 работни дни след края на месеца, за който се отнася обезщетението.
Обезщетенията за безработица през октомври ще бъдат изплатени на 15 октомври.
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Актуалният график за всички плащания, които НОИ извършва към пенсионери и осигурени лица, се публикува всеки месец в рубриката "Календар на плащанията" на интернет страницата на института.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.