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Изплащането на пенсиите за октомври ще започне на 7 октомври и ще продължи до 20 октомври. Пенсионерите, които получават парите си чрез пощенските станции, ще могат да ги вземат според графика, обявен във всяка конкретна станция, съобщиха от НОИ. На 7 октомври ще бъдат преведени и пенсиите на хората, които получават средствата си по банков път.

На 6 октомври Националният осигурителен институт ще изплати обезщетенията за септември за бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст и осиновяване на дете до 5-годишна възраст.

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Плащането ще бъде извършено в рамките на законовия срок, който е до 5 работни дни след края на месеца, за който се отнася обезщетението.

Обезщетенията за безработица през октомври ще бъдат изплатени на 15 октомври.

Актуалният график за всички плащания, които НОИ извършва към пенсионери и осигурени лица, се публикува всеки месец в рубриката "Календар на плащанията" на интернет страницата на института.

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