Еврокомисарят по търговията Марош Шефчович отбеляза, че Пекин трябва да постигне "конкретни резултати" до октомври, в противен случай може да се стигне до "по-строги мерки"

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Китайското министерство на търговията отправи остро предупреждение към Европейския съюз преди очакваните срещи на високо равнище в Пекин през следващата седмица, предаде CNBC.

Китай ще "отговори твърдо", ако ЕС въведе ограничения срещу китайски компании или продукти, заяви китайското министерство на търговията в изявление, разпространено късно във вторник. Според ведомството подобни действия, предприети в момент, когато Китай и ЕС водят търговски преговори, ще "подкопаят сериозно взаимното доверие" и ще "нарушат" преговорния процес.

Китай и ЕС водят търговски разговори fj лятото, докато Европа се стреми до октомври да намали рекордния си търговски дефицит с Китай. Еврокомисарят по търговията Марош Шефчович предупреди тази седмица в интервю за Euronews, че Пекин трябва да постигне "конкретни резултати" до октомври, в противен случай може да се стигне до "по-строги мерки". Очаква се Шефчович да посети Пекин през следващата седмица.

По-рано тази седмица анализаторът от Rhodium Group Ноа Баркин съобщи, че Европа обсъжда мерки, с които да ограничи достъпа на Китай до единния пазар. По информация на европейски представители Германия и Франция подготвят съвместен документ, който призовава Европейската комисия да ускори разработването на инструмент, позволяващ на Брюксел да прекъсне достъпа на китайски компании до европейския пазар в рамките на 24 часа.

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По думите на Баркин обсъжданите мерки могат да наподобяват американския подход по раздел 301 от американското търговско законодателство. В изявлението си китайското министерство на търговията посочва, че реагира на разглеждането от Европа на подобни на "301" инструменти.

Асоциацията на страните от Югоизточна Азия изпревари ЕС през 2020 г. и се превърна в най-големия търговски партньор на Китай по отношение на търговията със стоки. Въпреки това дефицитът на ЕС в търговията със стоки с Китай е най-големият в света и наскоро надхвърли този на САЩ, показват данни на китайската митническа служба, достъпни чрез Wind Information.

Ако към търговията със стоки се добавят и услугите, ЕС посочва, че е най-големият търговски партньор на Китай. Общият обем на търговията между двете страни е достигнал 880 млрд. евро, или почти 1 трлн. долара, през миналата година.

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