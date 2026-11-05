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България има натрупани структурни проблеми с публичните финанси, породени от бюджетните решения на последователните правителства в периода от 2020 до средата на 2026 г. Това показват 3 одитни доклада на Сметната палата, на които обръща внимание вицепремиерът Атанас Пеканов в публикация във Фейсбук.

Бюджет 2027

Той коментира и негативните реакции около решението проектобюджетът за 2027 г. да бъде представен утре в Аула "Максима" на Университета за национално и световно стопанство (УНСС), вместо в Министерството на финансите. Според него представянето на финансовата рамка пред широката публика в най-големия икономически университет в страната е възможност за по-голяма прозрачност. "Разбирам, че решението ни да представим ясно, прозрачно и в детайл новия бюджет в най-големия икономически университет в България, вместо отделени и скрити от публиката на трибунка в министерството или под светлините на Гранитна зала, е скандално и непростимо. Все пак има и други теми, за които е хубаво да говорим - такива са трите одитни доклада на Сметната палата от началото на тази седмица."

Пеканов акцентира върху няколко основни извода от одитите, свързани с нарастването на държавните разходи, недостатъчните приходи и натрупването на задължения. За периода от 2020 до 2025 г. разходите за персонал в публичния сектор са се увеличили със 114% - от 11,37 млрд. лв. до 24,3 млрд. лв. Това означава допълнителни близо 13 млрд. лв. годишни разходи.

Ръстът им изпреварва увеличението на данъчните приходи с 25,3 процентни пункта, както и темпа на икономическия растеж. Особено показателно е, че над 90% от увеличението на разходите за персонал през 2025 г. е концентрирано в 11 от общо 45 бюджетни разпоредители. Около 60% от този ръст е в секторите "Отбрана" и "Сигурност". Като основен фактор за тенденцията Пеканов посочва механизмите за автоматично увеличение на възнагражденията, които превръщат по-високите заплати в постоянен ангажимент за бюджета

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В същото време данъчната политика през разглеждания период не е осигурила съответно увеличение на приходите. Намалените ставки на ДДС са довели до пропуснати бюджетни постъпления от 1,48 млрд. лв., а повишаването на прага за регистрация по ДДС - до още 1,42 млрд. лв.

Според анализа общият кумулативен ефект от разгледаните данъчни и осигурителни мерки е положителен едва с 44,9 млн. лв. Така увеличаването на публичните разходи не е било съпроводено с достатъчно устойчиво разширяване на приходната база.

Друг сериозен проблем е нарастващият недостиг в държавното обществено осигуряване (ДОО). Разходите на системата са се увеличили с 91% - от 14,28 млрд. лв. през 2020 г. до 27,28 млрд. лв.

Същевременно приходите от осигурителни вноски покриват само 54,9% от разходите при 59,9% през 2020 г. Това увеличава необходимостта от трансфери от централния бюджет, които вече надхвърлят 12 млрд. лв. годишно. Одитът отчита и отслабване на връзката между размера на осигурителния принос и получаваната пенсия.

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Проблеми има и при планирането на публичните инвестиции. През 2024 г. прогнозните разходи по националната и общинската инвестиционна програма са надхвърлили с повече от 32% общия лимит за капиталови разходи. През 2025 г. общинската инвестиционна програма отново не е била осигурена с достатъчно средства. Според Пеканов така се поемат финансови ангажименти, които впоследствие се прехвърлят към следващите бюджети.

Като особено проблемен пример той посочва бюджета на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Агенцията е отлагала понякога с години окончателното одобряване на вече извършени дейности, като е обвързвала това с наличието на бюджетни средства. В резултат разходите не са били отчитани своевременно, а реалните задължения са оставали извън отчетите.

Общият резултат от тези процеси е трайно влошаване на бюджетната позиция. Структурният дефицит се е увеличил от 2,6% от БВП през 2020 г. до 4,1% през 2025 г. Постоянните разходи, установени със закон, нарастват по-бързо от устойчивите приходи, а държавният дълг все по-често се използва за покриване на текущи бюджетни нужди, коментира вицепремиерът.

Пеканов подчертава, че увеличаването на доходите и социалните плащания само по себе си не е проблем, но когато не е осигурено с достатъчно приходи, води до натрупване на дисбаланси. По думите му тази политика в крайна сметка трябва да бъде финансирана чрез по-висок дефицит и дълг, съкращаване на разходи или увеличаване на данъците.

Той определя тези тенденции като структурни проблеми, натрупвани в продължение на години. Същевременно признава, че част от решенията за увеличаване на социалните плащания са свързани с европейски препоръки за по-добра социална защита, а други са част от националните политики за ограничаване на бедността и подкрепа на уязвимите групи.

Затова в проектобюджета за 2027 г., който ще бъде представен утре, са предвидени както мерки за фискална консолидация, така и значителен социален пакет, посочва вицепремиерът.

 

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