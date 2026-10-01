Правителството търси по-голям принос от 6 сектора за ограничаване на бюджетния дефицит, без да повишава данъците за домакинствата

393 Снимка: БТА

Такса смет няма да бъде увеличавана в краткосрочен план, като правителството е намерило механизъм тя да не се индексира заради плановете на властта за поетапното повишаване на данъчните оценки на имотите. Това съобщи вицепремиерът Атанас Пеканов пред БНТ.

По думите му кабинетът е определил 6 сектора, които могат да допринесат с повече приходи за намаляване на прекомерния бюджетен дефицит, вместо допълнителната тежест да се поема от домакинствата. Секторите са предимно с чуждестранна собственост и според Пеканов реализират значителни печалби през последните години.

Той подчерта, че присъствието на чуждестранни компании в България не е проблем и инвестициите им са добре дошли. Аргументът на правителството е, че при благоприятната пазарна среда и високите печалби в определени сектори тези компании могат да поемат по-голям дял от необходимата бюджетна консолидация.

Предлаганото облагане няма да обхваща производствените предприятия, стартъпите и развиващите се компании, уточни Пеканов. По думите му става дума основно за сектори от сферата на услугите.

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Сред предвидените промени е и ускорена данъчна амортизация при инвестиции в изкуствен интелект, сървъри и компютърна техника. Срокът за амортизиране на тези инвестиции ще бъде съкратен от 2 години на 1 година.

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