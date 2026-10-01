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Такса смет няма да бъде увеличавана в краткосрочен план, като правителството е намерило механизъм тя да не се индексира заради плановете на властта за поетапното повишаване на данъчните оценки на имотите. Това съобщи вицепремиерът Атанас Пеканов пред БНТ.

Кабинетът "Радев"

По думите му кабинетът е определил 6 сектора, които могат да допринесат с повече приходи за намаляване на прекомерния бюджетен дефицит, вместо допълнителната тежест да се поема от домакинствата. Секторите са предимно с чуждестранна собственост и според Пеканов реализират значителни печалби през последните години.

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Той подчерта, че присъствието на чуждестранни компании в България не е проблем и инвестициите им са добре дошли. Аргументът на правителството е, че при благоприятната пазарна среда и високите печалби в определени сектори тези компании могат да поемат по-голям дял от необходимата бюджетна консолидация.

Предлаганото облагане няма да обхваща производствените предприятия, стартъпите и развиващите се компании, уточни Пеканов. По думите му става дума основно за сектори от сферата на услугите.

Сред предвидените промени е и ускорена данъчна амортизация при инвестиции в изкуствен интелект, сървъри и компютърна техника. Срокът за амортизиране на тези инвестиции ще бъде съкратен от 2 години на 1 година.

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